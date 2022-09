«O’zapft is» Die Oktoberfeste sind wieder los: Betrachtungen zu einer begrenzten kulturellen Aneignung Ob in Schlieren, Zürich, Baden oder sonst wo – landauf, landab heisst es nun wieder: «O'zapft is». Was einem Münchner Kindl bei all diesen Oktoberfesten so durch den Kopf geht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Massgeblich prägt das Bier die hiesigen Oktoberfeste. Lina Giusto

Eines vorweg: Kulturelle Aneignung ist okay. Denn ohne sie gäbe es kaum Kultur. Die gedeiht nämlich nicht unter rigoroser Abschottung, sondern nur im Austausch zwischen verschiedenen Menschen. Und doch beschleicht mich ein komisches Gefühl ob all dieser Oktoberfeste, die jetzt wieder eine Mordsgaudi veranstalten – sei es in Zürich, Baden, Winterthur, Schlieren oder sonst wo. Jedenfalls fernab von München, meiner Heimatstadt, die ich vor bald 40 Jahren verliess, um in und um Zürich eine zweite Heimat zu finden.

Plötzlich trägt man bayerische Trachten

Woher kommt dieses komische Gefühl? Erstens: Es mutet seltsam an, wenn plötzlich alle möglichen Leute hier bayerische Trachten tragen. Und das in einem Land, das ansonsten Deutschen tendenziell zurückhaltend bis ablehnend gegenübersteht. Diese plötzliche Liebe zum Bajuwarischen wirkt dann doch etwas aufgesetzt. Halt wie ein Modeartikel, den man einmal im Jahr anzieht, um ihn dann wieder hinten im Schrank zu verstauen.

Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests im Hauptbahnhof Zürich. Keystone

Nichts gegen Dirndl und Krachlederne. Nur: Als ich in meiner Münchner Kindheit zum Geburtstag jeweils aufs Oktoberfest durfte, waren die dort längst nicht so verbreitet. Doch das ist lange her. Und auch in München gehört es inzwischen zum guten Ton, in Trachten auf die Wiesn zu gehen, habe ich mir von einer Schulfreundin sagen lassen. Die Globalisierung hat den Rückgriff aufs Traditionelle kräftig angekurbelt.

Lieber frisch gezapftes als abgestandenes Bier

Zweitens: In diesem schönen Schweizerland, wo man sonst eher eine Stange Bier trinkt und schon ein Vier-Deziliter-Glas als «grosses» gilt, ist plötzlich die Mass das Mass aller Biere. Sie steht symbolisch für überschäumende Lebensfreude. Anders gesagt: Für den auch an anderen Verkleidungsfesten wie der Fasnacht oder der Street Parade zu beobachtenden Drang, sich einmal so richtig gehen zu lassen.

Aber seien wir ehrlich: So ein ganzer Liter Bier ist ziemlich viel auf einmal. Wer kein Komasäufer ist, sitzt bald einmal – sagen wir: etwa ab der zweiten Runde – vor einem halb leeren Masskrug und hätte eigentlich lieber frisch gezapftes statt abgestandenes Bier.

Fusioniert Chilbis und Oktoberfeste!

Drittens: Die hierzulande abgekupferten Oktoberfeste beschränken sich leider fast nur auf die Bierzeltatmosphäre. Dabei ist die Wiesn ihrer Herkunft nach – eine Wiesn. Also ein weitläufiges Volksfest, zu dem längst auch Achterbahn(en), Riesenrad, Karussells und Schaustellerbuden aller Art gehören. Ein Ort zum Flanieren für Gross und Klein. Und nicht bloss eine überdachte Verkaufsstation für massenweise Bier, Hendl und Schweinshax'n an Festfreudige ab 18 Jahren, begleitet von deftiger Musik.

Daher mein Reformvorschlag, zwecks Förderung der kulturellen Aneignung: wennschon, dennschon. Legt die Chilbis mit den Oktoberfesten zusammen!

Das Vorbild: Oktoberfest in München. Keystone / DPA

Aber ich sehe schon den vorprogrammierten Einwand kommen: Das könnte mangels Platz schwierig werden. Was nicht weiter erstaunt in der kleinräumigen, republikanisch geprägten Schweiz. Schliesslich beruht das Oktoberfest in München auf einer monarchischen Tradition, die raumplanerisch grundsätzlich grosszügig ist.

Am Anfang war eine königliche Hochzeit

Sein Ursprung war das Hochzeitsfest des bayerischen Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 auf einem Festplatz, der fortan Theresienwiese – kurz: Wiesn – hiess. Zur Feier des Tages gab es fürs Volk ein Pferderennen, dem 50'000 Leute beiwohnten, wie die Presse damals berichtete.

Aus der Adelshochzeit wurde ein Volksfest, das in der Folge alljährlich stattfinden sollte. Im Laufe der Jahre kamen zunehmend Schausteller hinzu, und am Ende des 19. Jahrhunderts ersetzten grosse Bierzelte mit Musikkapellen die kleineren Bierbuden.

Ob die hiesigen Oktoberfeste je derart königliche Dimensionen erreichen könnten, scheint fraglich. Gut möglich, dass die kulturelle Aneignung hier an ihre Grenzen stösst.

Übersicht Oktoberfeste im Raum Zürich Auf dem Bauschänzli in Zürich findet zum 25. Mal das Zürcher Oktoberfest statt. Es dauert vom 5. Oktober bis 5. November. Im Hauptbahnhof Zürich heisst es am 22. September «O'zapft is»: Dann beginnt in der Bahnhofshalle die Züri-Wiesn; sie endet am 15. Oktober. Bereits angefangen hat die Erstausgabe des Oktoberfests Brauerei Steinfels (Heinrichstrasse 267, Zürich), das bis 1. Oktober jeweils am Donnerstag, Freitag und Samstag stattfindet. Die Limmattaler Wiesn Gaudi dauert noch am 17. sowie am 23./24. September an der Brandstrasse 12 in Schlieren an. Das Oktoberfest Baden findet vom 20. bis 29. Oktober auf dem Trafoplatz in Baden statt. Weitere Oktoberfeste im Raum Zürich: Oktoberfest Winterthur (Reithalle, 20. Oktober bis 5. November); Oktoberfest Wädenswil (im Neubühl, 24./30. September und 1./7./8. Oktober); Oktoberfest Züri-Oberland in Uster (Landihalle, 23. September bis 8. Oktober).

