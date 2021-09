FC Dietikon zeigt richtige Redaktion

Fussball Der FC Dietikon zeigt die richtige Reaktion – bereits sechs Minuten nach Spielanpfiff Die Dietiker besiegen Lachen/Altendorf verdient mit 2:0. Torschützen waren Daniel Pinheiro und Bondoy Itoko. Michel Sutter Jetzt kommentieren 26.09.2021, 16.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon nach sechs Minuten gingen die Dietiker durch Daniel Pinheiro mit 1:0 in Führung. Michel Sutter

Eine tolle Teamleistung sei das gewesen, meinte ein lächelnder Alpay Inaner nach dem Schlusspfiff der Partie zwischen Dietikon und Lachen/Altendorf. «Alle wollten heute gewinnen», fügte der Dietiker Torhüter hinzu. Die Mannschaft habe nach der 1:2-Niederlage in Klingnau vor einer Woche eine Reaktion zeigen wollen.

Captain Leandro Di Gregorio glänzte mit seinem Assist zum 1:0. Michel Sutter

Diese Reaktion gelang den Dietikern gerade mal sechs ­Minuten nach Spielanpfiff. Über links hatten sich die Limmattaler schön durchgesetzt und ­Leandro Di Gregorio ins Spiel genommen, der eine hohe Flanke in den Strafraum schlug. Der Ball landete auf dem Kopf von Daniel Pinheiro, der aus etwa fünf Metern zum 1:0 traf.

Es war die erste Torchance des Spiels überhaupt. «Das frühe Führungstor hat uns natürlich geholfen», sagte Trainer Daniel Tarone, der aufgrund einer Sperre, die er in Partie gegen Zofingen erhalten hatte, das Coaching seinem Assistenztrainer Oliver Stajic überlassen musste. Sein Einspruch, den er eingelegt und der ihm zumindest für die Partie gegen Klingnau die Rückkehr auf die Trainerbank ermöglicht hatte, war abgelehnt worden.

Daniel Pinheiro schoss das 1:0. Michel Sutter

Härtere Gangart in der zweiten Hälfte

Nach dem Führungstreffer kontrollierte Dietikon das Spiel und hatte auch die besseren Chancen, etwa durch Fabio Rodriguez, dessen Schuss nach 20 Minuten von Lachen/Altendorf-Schlussmann Andy Käppeli im letzten Moment abgewehrt wurde. Und es blieb gefährlich: Kurz darauf setzte Pinheiro einen Kopfball über die Latte, und Pa Modou Jagne verpasste einen Freistoss von Di Gregorio nur knapp.

Wieder Missverständnisse in der Dietiker Defensive

Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in der Partie. Sie versuchten aber, wenigstens körperlich dagegenzuhalten. Noch vor der Halbzeitpause sah Fernando Galvez Carmona die erste gelbe Karte, in der zweiten Hälfte häuften sich die Attacken seitens der sichtlich entnervten Gäste. Tarone befand:

«Der Schiedsrichter hat viel laufen lassen. Zudem hatte Lachen/Altendorf vorne zwei gross gewachsene Stürmer, dadurch gab es viele Zweikämpfe. Aber es blieb alles im Rahmen.»

Im Rahmen blieb es auch deshalb, weil sich die Dietiker von der härteren Gangart des Gegners in der zweiten Hälfte nicht beirren liessen. Bondoy Itoko hatte zehn ­Minuten nach Wiederanpfiff gar das 2:0 auf dem Fuss, doch Yannic Knobel rettete für die Gäste mirakulös. «Genau das fehlt uns noch: dass wir die ­klaren Chancen nutzen», sagte Tarone.

Auf der Gegenseite hatten die Dietiker Glück, dass die Gäste ein Missverständnis in der Dietiker Defensive nicht nutzten und Inaner den Ball sozusagen von der Torlinie fischte. Dazu Tarone:

«Die Chancen für den Gegner sind durch individuelle Fehler entstanden. Diesbezüglich müssen wir uns noch verbessern.»

Gegen gleich zwei Gegenspieler kann sich der starke Bondoy Itokov behaupten. Michel Sutter

Schliesslich könne man immer einen Treffer kassieren, auch wenn man vermeintlich überlegen sei. Doch im Gegensatz zur Partie in Klingnau, als die Dietiker für ihre Fehler in der Defensive bestraft wurden, gestanden sie diesmal kein Gegentor zu.

Stattdessen sorgte Itoko in der Nachspielzeit mit einem Abstauber zum verdienten 2:0. «Ich bin zufrieden», sagte Tarone. «Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und waren dominant.» Die Dietiker haben sich somit am Samstagabend zuhause auf der Dornau für die Niederlage in Klingnau rehabilitiert. In der Tabelle liegen sie nun mit 13 Punkten auf dem vierten Platz – punktgleich mit dem Drittplatzierten und dem Zweitplatzierten.