Fangewalt FC Winterthur übernimmt die Hälfte der Polizeikosten Der Aufstieg des FC Winterthur in die Super League beschert der Stadtpolizei Winterthur mehr Arbeit. Stadt und Club haben nun vereinbart, dass der FCW vorerst die Hälfte der Einsatzkosten übernimmt. Künftig soll der Club dann aber mehr zahlen. 15.07.2022, 09.55 Uhr

Dem Winterthurer Stadtrat war es ein Anliegen, dass der FCW «zuerst seine finanzielle Basis verbreitern kann», wie er am Freitag mitteilte. Er wird also noch etwas finanziell geschont. Am Anfang übernimmt der FCW deshalb die Hälfte der Einsatzkosten.