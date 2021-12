Zürcher Regierungsrat teilt Einschätzung zu Brian-Kunst nicht

Fall Carlos Regierungsrat teilt Einschätzung zum Brian-Kunstprojekt nicht Wie der Kanton Zürich auf die «verwerfliche» Idee gekommen sei, sich am Brian-Kunstprojekt mit 20’000 Franken zu beteiligten, wollten SVP und EDU vom Regierungsrat wissen. Die Kunstfreiheit sei gewährleistet, hat dieser nun geantwortet. 02.12.2021, 13.24 Uhr

Stadt und Kanton hatten zuvor den Boxring im Theater Neumarkt mitfinanziert. (Symbolbild) Linda Graedel

Die Fachstelle Kultur habe das Projekt aufgrund der Empfehlung der kantonalen Fachgruppe Tanz/Theater unterstützt, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf die SVP/EDU-Interpellation, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach zeichneten sich die beteiligten Kunstschaffenden durch einen professionellen Werdegang und eine gute Vernetzung in der hiesigen Theaterszene aus.