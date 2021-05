Zürich Wegen eines Mieterstreits liefen Fäkalien und Fette fast in den Rhein Weil Mieter und Vermieter eines Hauses am Rhein seit Jahren zerstritten sind, wäre 2019 schier das Gewässer verschmutzt worden. Das Hauptargument des Hauswarts: Er habe keinen Schlüssel besessen und habe dadurch keine Kontrollen durchführen können. Markus Brupbacher 22.05.2021, 04.00 Uhr

Braune Brühe: Blick ins ungeklärte Abwasser einer Kläranlage. Christian Beutler/Keystone

Da können sich zwei Männer gar nicht ausstehen, seit Jahren. Das wurde deutlich am Mittwochnachmittag vor dem ­Bezirksgericht Andelfingen. Dabei ging es bei der Verhandlung gar nicht um diesen Streit, sondern um eine drohende Verschmutzung des Rheins durch ungeklärtes Abwasser – also ­Fäkalien, Fett und so fort.

Zu einem Haus am Wein­länder Rheinufer gehört eine Zisterne, wo das Abwasser aufgefangen und mit einer Pumpe hoch in die Kanalisation gepumpt wird. Ende Juli 2019 stieg die Pumpe aus, so dass das Dreckwasser überzulaufen drohte. Nur durch notfallmässiges Abpumpen der Brühe konnte eine Verschmutzung des Rheins verhindert werden. ­Wegen Übertretung des Ge­wässerschutzgesetzes hätte der Hausbesitzer eine Busse von 500 Franken bezahlen sollen. Doch er akzeptierte den Strafbefehl nicht – daher die Gerichtsverhandlung.

Signalhorn schlug Alarm, dann kam die Polizei

Als ein Signalhorn Alarm schlug, rief der Mieter die Polizei, die zusammen mit dem kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) auf Platz kam. Und eine Firma pumpte die schier übergelaufene Zisterne aus. Mieter und Hausbesitzer sind zerstritten. Das Ganze sei ohne sein Wissen passiert, sagte der Beschuldigte dem Richter, er habe nichts davon mit­bekommen.

Denn, so sein Argument zur Verteidigung: Der Mieter habe den Raum zur Zisterne verschlossen, und er wolle ihm keinen Schlüssel für die Tür geben. Einen solchen habe er wiederholt verlangt, «ich habe bis heute keinen Schlüssel», sagte der Mann. Im Jahr 2017 habe das Abwasser schon einmal ab­gepumpt werden müssen. Und auch damals habe er keinen Schlüssel gehabt, und der ­Mieter sei nicht vor Ort gewesen.

Also habe man die Tür aufgebrochen – das Ergebnis: eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und ein Hausverbot. Selbst danach habe er mehrmals versucht, einen Schlüssel zu bekommen.

«Ich als Hauswart muss Zugang haben.»

Der Richter fasste fragend zusammen: «Es war Ihnen nicht möglich, die Zisterne samt ­Pumpe zu überprüfen, weil Sie keinen Schlüssel hatten?» «Ja», antwortete der beschuldigte Mann. Er sei vom Mieter schon bedroht und tätlich an­gegriffen worden, erzählte er weiter. Zwar habe er ihm gekündigt, «aber er ist heute noch drin und zahlt keine Miete».

Der Richter lenkte das ­Gespräch zurück zur Sache. Der Standpunkt des Mieters sei so: Bei vorgängiger Anmeldung ­gewähre er ihm den Zutritt. «Das können Sie vergessen», ­erwiderte der Mann. Auch die Polizei habe ihm versprochen, einen Schlüssel zu besorgen. Aber nichts geschehe, auch ­seitens der Gemeinde nicht, ­behauptete er.

Bereits knapp eine Woche vor dem Vorfall Ende Juli 2019 sei der Alarm losgegangen, ­sagte der Richter. Danach habe der Mieter dem Beschuldigten einen Brief geschrieben, dass man da dringend etwas machen müsse. Er wisse nicht mehr, ob er dieses Schreiben erhalten habe, antwortete der Mann dem Richter.

«Als Inhaber sind Sie verantwortlich»

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft stellte eine dicke Schicht aus Feststoffen auf der Abwasseroberfläche fest, so dass die Pumpe nicht mehr funktionierte und dem- zufolge wohl schon lange nicht mehr gewartet worden war. «Das stimmt nicht», ­wehrte sich der Mann. Danach zog sich das Gericht zur Urteilsberatung ­zurück.

«Eher gut gefahren» mit der Busse vom Statthalter

Und kehrte ohne Urteil zurück. «Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Ihr Begehren allenfalls zurückzuziehen», sagte der Richter dem Beschuldigten. Denn mit der Busse von 500 Franken durch das Statthalteramt des Bezirks Andelfingen sei er noch «eher gut gefahren». Will heissen: Sollte er in Kauf genommen haben, den Rhein zu verschmutzen, dann wäre die Busse viel höher. Und das ­Gewässerschutzgesetz sei klar: «Als Inhaber der Abwasser­anlage sind Sie dafür ver­antwortlich.»

Da holte der Beschuldigte wieder sein Schlüssel-Argument hervor.

«Sie bleiben verant­wortlich und können nicht ­einfach sagen, Sie hätten keinen Schlüssel»,

sagte der Richter. «Was soll ich denn machen?», fragte der Mann zurück. Etwa 365 Tage neben der Pumpe ­stehen «oder mit der Pistole runtergehen»? «Nein», ant­wortete der Richter und fügte geduldig hinzu: «Wenn alle ­Stricke reissen und Sie oder eine Drittperson im Notfall keinen Zutritt erhalten, dann ziehen Sie die Polizei und einen ­Schlüsseldienst bei.»

«Ich haben nicht gesagt, Sie sollen die Tür eintreten»

«Oder ich schlage die Tür ein», meinte der Beschuldigte. «Nein, ich habe nicht gesagt, Sie sollen die Tür eintreten», ­konterte der Richter. Und er müsse zudem dafür sorgen, dass er den Alarm auch hören könne, was Ende Juli 2019 eben nicht der Fall war. «Aber wenn ich es höre, dann kann ich ohne Schlüssel ja trotzdem nicht rein», fuhr der Beschuldigte fort.

Nach zäher Diskussion zog der Mann schliesslich seine ­Einsprache zurück. «Sie fahren so am besten», sagte der ­Richter. Und zuvor hatte er das ­Ganze auf den Punkt ­gebracht: «Dem Gewässerschutzgesetz ist es egal, ob Sie Streit haben mit Ihrem ­Mieter.»