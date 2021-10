Zürich: Extinction Rebellion am Hauptbahnhof kontrolliert

«Extinction Rebellion» Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion demonstrierten wieder Am Mittwochmittag kam es erneut zu einer Versammlung der Umweltgruppe Extinction Rebellion. Diesmal am Zürcher Hauptbahnhof. 06.10.2021, 16.18 Uhr

Bereits im September demonstrierte die Umweltgruppe in der Bahnhofshalle. (Symbolbild) Alexandra Wey

Am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr versammelten sich erneut Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion am Hauptbahnhof in Zürich. Die Stadtpolizei sowie auch die Kantonspolizei Zürich reagierten unmittelbar mit Personen- und Effektenkontrollen darauf, um weitere Blockaden und Ausschreitungen zu verhindern.