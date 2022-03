Expovina-Verkauf «Ich hatte wirklich Angst um dieses Unternehmen», sagt der scheidende Expovina-Chef Bruno Sauter Bruno Sauter verkauft die Expovina, die er während 31 Jahren leitete, an die Zürcher Firma Aroma. Im Interview erklärt er, wie es der traditionsreichen Weinausstellung seit Corona erging. Und wie es für ihn nach dem 80. Geburtstag weitergeht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.00 Uhr

Bruno Sauter, Expovina-Chef seit 1991, hat die traditionsreiche Weinausstellung per 31. März 2022 verkauft. Alex Spichale

Bruno Sauter hat die Zürcher Weinausstellung Expovina von klein auf miterlebt: Sein Vater hatte 1953 das erste Weinschiff am Bürkliplatz lanciert. Inzwischen ist daraus eine der weltweit grössten Weinhandels- und Degustierplattformen geworden, mit jährlich über 70'000 Besucherinnen und Besuchern – bis zur Coronapandemie. Nun verkauft Sauter die Expovina AG, zu der auch die jetzt beginnende Expovina Primavera in Zürich-West gehört, an die Zürcher Firma Aroma. Im Expovina-Büro nahe der Stadtgrenze in Oberengstringen erzählt der 79-Jährige über den per 31. März besiegelten Abschied von seinem Lebenswerk.

Weshalb verkaufen Sie die Expovina gerade jetzt?

Bruno Sauter: Es ist der richtige Zeitpunkt. Geschäftsführerin Gabriela Camenzind und ich haben die Expovina während der zwei Coronajahre über die Runden gebracht. Wir stehen schuldenfrei da. Hinzu kommt, dass Frau Camenzind sich für einen neuen Weg entschieden hat und die Expovina verlässt. Ohne sie sah ich als bald 80-jähriger Chef keine Zukunft für die Weiterführung dieses Unternehmens. Diese zwei Faktoren haben mich bewogen, einen Gedanken, den ich schon lange gewälzt habe, wieder aufzunehmen.

Warum verkaufen Sie an Aroma?

Mit Lukas Meier, dem Gründer und Mitinhaber von Aroma Productions, arbeiten wir schon über 16 Jahre zusammen. Vor der Gründung der Expovina Primavera baute er einst im Puls 5 einen Musterstand. Seither baut Aroma jedes Jahr die Expovina Primavera. Wir verstehen uns sehr gut. Und ich bin überzeugt, dass er mit seinem grossen Team von rund 100 Leuten aus diversen Fachgebieten für die Expovina eine Top-Lösung darstellt.

Wie hoch ist der Verkaufspreis?

Darüber haben wir Stillschweigen vereinbart. Nur soviel: Ich hatte vor Jahren Angebote von anderen Interessenten, die um ein Mehrfaches höher lagen. Doch mir ging es um die Expovina, nicht primär ums Geld.

Sie waren seit Kindsbeinen in die Expovina involviert. Wie ist es für Sie, das Unternehmen jetzt abzugeben?

Ich bin erstaunt, wie gut ich drauf bin. Da spielt mein Verantwortungsbewusstsein mit. Ich hatte wirklich Angst um dieses Unternehmen, nach der Kündigung von Frau Camenzind. Im Sommer werde ich 80. Ich spürte: Das war’s dann wohl. Die jetzt gefundene Lösung finde ich so gut, dass es mir gut geht.

Trotzdem: Kommt auch Wehmut auf?

Ja natürlich, klar. Aber ich kenne Lukas Meier seit über 16 Jahren, wir sind befreundet. Und wir haben vereinbart, dass ich noch zwei Jahre im Verwaltungsrat bleibe. Er wird mich nicht einfach zum alten Eisen werfen. Und ich werde sicher wieder mal den Kopf reinstecken – und wenn es nur als Besucher ist, der den leeren Weinkeller wieder auffüllt.

Sie haben die Entwicklung der Expovina seit der Gründung 1953 miterlebt. Was waren die grössten Veränderungen?

Die letzten zwei Jahre, ganz eindeutig. Einen grösseren Schock als den durch Corona ab März 2020 habe ich nie erlebt. Wir hatten jahrelang Wartelisten für die Weinschiffe am Bürkliplatz. Die zwölf Schiffe der Expovina waren in den letzten Jahren immer ausgebucht. Das ging gut bis zur Coronapandemie.

Zwölf Zürichsee-Schiffe werden während der Expovina im November zu Weinschiffen. Matthias Scharrer

Und dann, während der Coronazeit?

Wir hingen dauernd an der Buchhaltung, schauten: Was bekommen wir vom Bund? Selbstverständlich bekamen wir Unterstützung. Sonst wären wir jetzt nicht mehr hier. Wir sorgten dafür, den Aufwand so klein wie möglich zu halten.

Sie konnten sich also mit den Weinschiffen über Wasser halten. Es gab ja in den letzten zwei Jahren verkleinerte Expovina-Ausgaben...

Ja, Gabriela Camenzind führte zweimal eine Mini-Expovina durch. Das lief super, unsere Aussteller haben die Mini-Anlässe gebucht, immer für zwei Stunden pro Tag, 2020 auf der MS Linth. Letztes Jahr mieteten wir dann die Panta Rhei für jeweils 100 interessierte Besucher.

Das Schiff MS Linth war schon 1953 bei der ersten Expovina dabei. Matthias Scharrer

Der Weinhandel hat sich verändert, das Online-Geschäft ist wichtiger geworden. Welche Zukunft sehen Sie für das Unternehmen Expovina?

Ich habe absolut keine Bedenken. Degustieren und vergleichen und sich, wenn man will, während 15 Tagen ein Bild über 4000 Weine machen, kann man nur auf den Weinschiffen. Das geht online nicht. Der Genuss, die Sinneseindrücke mit Auge, Nase und Gaumen – das geht nur mit einer Degustation. Und niemand bietet eine grössere und umfassendere Degustation an als die Expovina.

Wer will, kann auf den Weinschiffen der Expovina im Herbst über 4000 Weine degustieren. Matthias Scharrer

Hatten Sie während der letzten 20 Jahre Einbussen wegen des Online-Handels?

Nein. Im Verhalten der Aussteller uns gegenüber hat sich nichts geändert. Ob einzelne Aussteller zu Hause in ihren Betrieben Veränderungen gespürt haben, kann ich nicht beurteilen.

Jetzt steht die Expovina vor einem Neustart. Was wird sich verändern?

Das müssten Sie meine Nachfolger fragen. Ich höre nur, dass sie manches moderner machen wollen. Wir sind durch meine Person konservativ dahergekommen, dazu stehe ich. Einzelne Züge, wie die Digitalisierung, haben wir vielleicht verpasst. Das wollen sie jetzt aufholen.

Was haben Sie persönlich für Zukunftspläne?

Das Verrückteste, was mir jetzt bevorsteht, ist das Räumen dieses Büros hier in Oberengstringen. Aroma braucht es nicht mehr. Der neue Expovina-Sitz wird im Gewerbehaus Noerd bei Aroma in Zürich-Oerlikon sein.

Und dann geniessen Sie mit Ihrer Frau die Zeit in Ihrem Haus im schönen Maienfeld (GR)?

Jetzt wird es dann wirklich eine Freude sein, in Maienfeld zu wohnen. Das Pendeln zwischen Maienfeld und Oberengstringen war für mich nicht immer leicht, besonders, weil ich seit einigen Jahren wegen eines Augenleidens nicht mehr Auto fahren kann. Aber jetzt kommt das Geniessen.

Worauf freuen Sie sich?

Wir werden wieder mal eine Kreuzfahrt machen. Wir sind begeisterte Kreuzfahrten-Fans.

Wohin soll es gehen?

Von Reykjavik zur kanadischen Küste und dann bis Toronto, 14 Tage. Und dann möchte ich wenn möglich noch einmal nach Petra in Jordanien, in die versunkene Stadt. Ich reise eben sehr gern.

Aber mit der Expovina verlassen Sie kein sinkendes Schiff?

Nein, das ist wirklich kein sinkendes Schiff. Zum einen wegen der Attraktivität des Ausstellungsorts: Die Leute haben Freude, auf ein Schiff zu gehen. Zum anderen wegen des umwerfenden Angebots der 130 Aussteller, die 170 Stände auf den zwölf Weinschiffen betreiben.

Sie übernehmen die Expovina Neue Besitzerin der 1953 gegründeten Expovina ist die Zürcher Firma Aroma. Sie gestaltet Räume und Veranstaltungen, unter anderem seit 16 Jahren die Expovina Primavera, die vom

31. März bis 7. April in der ehemaligen Fabrikhalle Puls 5 in Zürich-West stattfindet. Das Management der Expovina übernehmen Alina Schönenberger, die der erweiterten Geschäftsleitung von Digitalswitzerland angehörte, und der Unternehmer Pascal Schlittler, Sohn einer Walliser Gastronomen- und Weinbauernfamilie. Vorderstes Ziel sei die erfolgreiche Weiterführung der Expovina, sagt Aroma-Mitinhaber Lukas Meier. Zur Expovina zählt nebst den Weinschiffen, die jeweils im Spätherbst am Bürkliplatz in Zürich vor Anker liegen, und der Expovina Primavera auch die internationale Weinprämierung Wine Trophy Anfang Juli im Zürcher Technopark.

