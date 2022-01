Zürich: Regierungsrat soll Diskussion zu EU-Strategie anstossen

Europa Für eine neue EU-Strategie: Zürcher Regierung soll «Runden Tisch» lancieren Nach dem gescheiterten Rahmenabkommen ist offen, wie das Thema Europa weiter behandelt wird. Nun fordert der Zürcher Kantonsrat den Regierungsrat auf, einen «Runden Tisch» zwischen Bund und Kantonen zu initiieren. Der Regierungsrat selbst ist dagegen. Aktualisiert 10.01.2022, 13.15 Uhr

Der Regierungsrat soll die Frage kläre, wie es mit dem Thema Europa weiter gehen soll. (Archivbild) Kanton Zürich

Zürich soll sich verstärkt in die EU-Diskussion einmischen. Schliesslich sei der Kanton mehr als andere von den Beziehungen zur EU abhängig. Dies hat der Kantonsrat am Montag entschieden. Der Regierungsrat ist aber schon in zwei Gremien vertreten.