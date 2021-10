Esslingen: Mann nach Arbeitsunfall in Egg gestorben

Esslingen Ein Arbeitsunfall in der Gemeinde Egg fordert ein Menschenleben Am Dienstagmittag kam es in Esslingen zu einem Arbeitsunfall. Ein 64-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. 20.10.2021, 11.05 Uhr

Als die Polizei am Unfallort ankam, war der Mann bereits verstorben. (Symbolbild) Keystone

Am Dienstag ist in Esslingen in der Gemeinde Egg ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich kurz nach 13 Uhr im Gebiet «Aspholz». Erste Untersuchungen ergaben, dass der Mann beim Bäumefällen von einem dieser Bäume getroffen wurde.