Erweiterung Wie das Kunsthaus Zürich sich seit über 200 Jahren immer mehr ausbreitet Ab Samstag ist der für 200 Millionen Franken erstellte Kunsthaus-Erweiterungsbau geöffnet. Mit ihm findet eine über 200-jährige Expansionsgeschichte ihren vorläufigen Abschluss. So richtig Schub erhielt sie durch Emil Bührle, den Waffenlieferanten der Nazis. Auch andere wohlhabende Bürger waren involviert. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 08.10.2021, 13.30 Uhr

Links das neue, rechts das alte Kunsthaus Zürich. Luxwerk/Kunsthaus Zürich

Walter Kielholz hat sich gerade ein Bier in der neuen Kunsthaus-Bar genehmigt. Der langjährige Präsident der Credit Suisse, Swiss Re und Zürcher Kunstgesellschaft steht im Foyer des neuen Kunsthaus-Erweiterungsbaus. Es ist der Tag der Eröffnungspressekonferenz, drei Tage vor der Öffnung fürs Publikum, das diesen Samstag und Sonntag gratis ins neue Zürcher Kunsthaus reinschauen darf.

Rund 200 Millionen Franken hat der Prunkbau nach Plänen des Architekten David Chipperfield gekostet. Die Stadt Zürich steuerte 88 Millionen bei, der Kanton 30 Millionen aus dem Lotteriefonds, und 88 Millionen Franken trug auch die Zürcher Kunstgesellschaft bei. Wie schwierig war es, diese 88 Millionen aus privaten Mitteln aufzutreiben? Einfach sei es nicht gewesen, sagt Kielholz augenzwinkernd. Die Reichen seien ja nicht grundlos reich. Das Geldsammeln habe gleich nach der Volksabstimmung 2012 begonnen, als 54 Prozent der Stadtzürcher Stimmberechtigten dem Kunsthaus-Projekt zustimmten. Nach sieben bis acht Jahren sei das Geld beisammen gewesen, gespendet von Privatpersonen, Stiftungen und Firmen. Deren Namen sind nun in goldenen Lettern über drei Stockwerke an der Wand des Neubau-Treppenhauses verewigt. Autohändler sind dabei, Banken und Banquiers, Hoteliers, auch die Flughafen Zürich AG, um nur einige zu nennen. Kielholz sagt über die Geldsammlung:

«Ich hätte mehr Schwierigkeiten erwartet in Zürich.»

Doch das Kunsthaus sei schon immer vom Bürgertum getragen worden.

Es begann ausserhalb der Stadtmauern

Klein fing es an: 1813 erwarb die 1787 gegründete Zürcher Künstlergesellschaft ein Haus an der heutigen Künstlergasse, die damals Halseisengasse hiess und ausserhalb der Stadtmauern lag. 1847 folgte ein Neubau nebenan – das erste Zürcher Kunsthaus. Es stand neben dem alten Wohnhaus, das zur «Wirtschaft zum Künstlergütli» wurde, wie in der unlängst erschienenen Baugeschichte des Kunsthauses Zürich von Benedikt Loderer zu lesen ist. Die Stadt hatte damals rund 17'000 Einwohner, die Künstlergesellschaft zwei Dutzend Mitglieder. Ausstellungen fanden in der alten Tonhalle am Sechseläutenplatz statt, nach deren Abbruch dann in der alten Börse an der Bahnhofstrasse.

Das Künstlergütli mit dem Neubau von 1847 rechts nebenan. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Ein Projekt für einen Neubau am heutigen Kunsthaus-Standort scheiterte Ende des 19. Jahrhunderts, weil die Stadt das Grundstück nicht für ein Museum hergeben wollte, wie Loderer schreibt. Stattdessen baute sich die Kunstszene 1895 nahe der Bahnhofstrasse eine Kunsthalle. Das Grundstück hatte Carl Kracht-Baur, der Besitzer des Hotels Baur au Lac, dem neu gegründeten «Verein für bildende Kunst Künstlerhaus» überlassen. Der Verein zählte bald mehr Mitglieder als die alte Künstlergesellschaft; Kaufleute und Industrielle gaben nun den Ton an. Die Stadt war im Zuge der Industrialisierung rasant gewachsen. 1896 fusionierten die Zürcher Künstlergesellschaft und der Verein Künstlerhaus zur heute noch bestehenden Zürcher Kunstgesellschaft. Im Künstlergütli hatte sie ihre Bibliothek und Sammlung, im Künstlerhaus nahe der Bahnhofstrasse Ausstellungen.

Das Stimmvolk sagte Nein

Schon bald beanspruchten die Kunstliebhaber erneut mehr Platz. Wieder sollte ein Neubau her. 1899 einigten sich Stadt und Kunstgesellschaft auf einen Landabtausch: das Künstlergütli gegen ein Grundstück an der Stadthausanlage. Doch das Volk lehnte diesen Tausch in einer Abstimmung ab.

Schliesslich konnte das Zürcher Kunstmuseum dann in einem weitläufigen Villengarten am heutigen Standort Heimplatz gebaut werden. Nach zwei Wettbewerben kam 1904 der Architekt Karl Moser zum Zug. Zwei Jahre später überliess die Stadt per Volksabstimmung der Kunstgesellschaft das Grundstück am Heimplatz und steuerte 100'000 Franken an den Bau bei. Die Sozialdemokraten verknüpfen das Ja zum Kunsthaus mit einem Ja zum Volkshaus, dessen Bau das städtische Stimmvolk ebenfalls am 15. Juli 1906 zustimmte.

Der Historiker Bruno Fritzsche schrieb dazu in einem 1999 publizierten Aufsatz: «Die Zusammenlegung der beiden Kreditbegehren verfolgte die Absicht, die Unterstützung der jeweils andern Partei zu erhalten, wobei der Begriff Partei hier die beiden Lebenswelten Bourgeoisie und Proletariat, in die die Stadt gespalten war, meint. Die Strategie ist aufgegangen, beide Vorlagen wurden angenommen, wobei in den bürgerlichen Quartieren das Kunsthaus, in den Arbeitervierteln das Volkshaus mehr Ja-Stimmen erhielt.»

«Ein republikanischer Bau, ein bürgerliches Gebäude»

1910 wurde das Kunsthaus am Heimplatz eingeweiht. Die Stadt hatte inzwischen nach der ersten Eingemeindung 191'000 Einwohner, die Kunstgesellschaft 1064 Mitglieder. Das Künstlergütli musste dem Neubau der Universität Zürich weichen. Architekturkritiker Loderer resümiert nach einem Vergleich mit anderen Museumsbauten jener Zeit: «Mosers Kunsthaus ist ein republikanischer Bau, ein bürgerliches Gebäude. Man prunkte nicht in Zürich.»

Der Kunsthaus-Bau von Karl Moser, eröffnet 1910. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Das neue Kunsthaus war allerdings gross genug respektive die Finanzen der Kunstgesellschaft knapp genug, um einen Teil des Erdgeschosses bis 1976 der Bank Leu zu vermieten. Dennoch wuchs es weiter: 1925 erweiterte Moser das Kunsthaus auf der Rückseite.

Der Waffenfabrikant und Kunstsammler Emil Bührle tritt auf

Dann betrat der Waffenfabrikant und Kunstsammler Emil Georg Bührle das Feld. Der Chef der Maschinenfabrik Oerlikon, der mit Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland zum reichsten Mann der Schweiz wurde, spendete 1941 zwei Millionen Franken für einen Kunsthaus-Erweiterungsbau. 1946 schob er weitere zwei Millionen nach. Es dauerte jedoch bis 1954, ehe die Bauarbeiten begannen. Bührle, der ein Jahr zuvor Vizepräsident der Zürcher Kunstgesellschaft geworden war, übernahm sämtliche Baukosten, insgesamt sechs Millionen Franken. Seine Bedingung: Die Stadt solle der Kunstgesellschaft dafür das Bauland schenken. Dem stimmten die Zürcher Stimmberechtigten 1954 zu. So entstand die 70 Meter lange Ausstellungshalle auf Stützen über dem gläsernen Kunsthaus-Restaurant. Bührle erlebte die Einweihung 1958 nicht mehr. Er war zwei Jahre vorher gestorben.

Der Waffenfabrikant und Kunstsammler Emil Bührle posiert mit Bildern seiner Sammlung. zvg / Uni Zürich

Für den nächsten Ausbauschritt brauchte es eine andere Mäzenin: Die Banquierswitwe Olga Mayenfisch schenkte der Stiftung Zürcher Kunsthaus nach dem Tod ihres Mannes, des langjährigen Vizepräsidenten der Zürcher Kunstgesellschaft, im Jahr 1969 sieben Millionen Franken für die nächste Kunsthaus-Erweiterung. Diese entstand 1976. Sie liegt unauffällig am Abhang entlang der Rämistrasse hinter dem Moser-Bau.

Der Chipperfield-Bau sprengte die Massstäbe

Damit war der Platz um den Moser-Bau ausgefüllt. Als um das Jahr 2000 der nächste Wachstumsschub der Stadt einsetzte, begannen auch die Planungen für den jetzt vollendeten Chipperfield-Bau: Er sollte jenseits des Heimplatzes entstehen. Die sozialdemokratisch geprägte Stadtregierung und die heute über 24'000 Mitglieder zählende Kunstgesellschaft wollten damit insbesondere Raum schaffen, um die 600 Kunstwerke umfassende Bührle-Sammlung auszustellen. Die Hinterlassenschaft des Waffenlieferanten der Nazis ist längst hochumstritten. Dennoch stimmte das Volk dem Chipperfield-Projekt zu, das mit seinen Dimensionen die Massstäbe früherer Zürcher Museumsbauten sprengt.

Loderer sieht darin ein Zeichen der Zeit: «Ein neues Angst- und Zauberwort ist aufgetaucht, die Städtekonkurrenz», schreibt der Architekturkritiker. «Man blickt nicht mehr nur nach Basel mit der wertvolleren Sammlung, nein, hier geht es um München, Stuttgart, Lyon, Mailand, um Städtetourismus und Kaufkraftströme.» Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) bestätigte diese Sichtweise an der Eröffnungspressekonferenz: Der Chipperfield-Bau sei ein Signal für die künftige Ausstrahlung Zürichs weit über die Stadtgrenzen hinaus, sagte sie.