Mehr Bio-Produkte in Stadtzürcher Betrieben

Ernährung In Zürcher Schulen und Spitälern soll mehr Bio auf den Tisch kommen Die Stadt Zürich soll in ihren eigenen Verpflegungsbetrieben mit mehr Bio-Produkten kochen als heute. Der Gemeinderat hat am Mittwoch ein Postulat überwiesen, das einen Bio-Anteil von mindestens 50 Prozent verlangt. 30.06.2022, 09.16 Uhr

In Zürcher Schulen, Spitälern und Kantinen sollen mehr Bio-Produkte auf den Tisch kommen. Der Gemeinderat fordert einen Anteil von mindestens 50 Prozent. AP Photo / Franka Bruns

Der Rat hiess den Vorstoss mit 71 zu 41 Stimmen gut. Der Stadtrat muss nun also prüfen, wie er den Anteil an Bio-Lebensmitteln in Alters- und Pflegezentren, Spitälern, Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen und Caféterias auf mindestens 50 Prozent erhöhen kann.