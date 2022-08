Erlenbach: Leblose Person aus dem Zürichsee geborgen

Am Nachmittag wurde bei der Kantonspolizei Zürich eine Person im Zürichsee als vermisst gemeldet. Die Person sei bei der Badi Wyden in Erlenbach ins Wasser gestiegen und daraufhin verschwunden. Trotz einer Suchaktion konnte die Person am späteren Abend nur noch leblos aus dem See geborgen werden.

11.08.2022, 07.15 Uhr