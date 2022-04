Erinnerungskultur Zürichs Denkmäler sind oft auch Stein des Anstosses Wie heikel sind gewisse Denkmäler in Zürich? Der Stadtrat gab dazu eine Studie beim Historiker Georg Kreis in Auftrag. Ihr Fazit ist zweischneidig. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 18.04.2022, 08.15 Uhr

Umstritten: Die Alfred-Escher-Skulptur von Richard Kissling beim Hauptbahnhof Zürich. Matthias Scharrer

Denkmäler stehen meistens eher unbeachtet im öffentlichen Raum. Doch manchmal lösen sie Wut aus, die bis hin zum Denkmalsturz führt. Im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung schwappte vor zwei Jahren auch die Diskussion um Denkmäler für umstrittene historische Persönlichkeiten von den USA über den Atlantik bis in die Schweiz. Als Folge davon gab die Stadt Zürich beim Basler Historiker Georg Kreis eine Studie über Zürichs Denkmäler in Auftrag, die der Stadtrat nun veröffentlicht hat.

Das Fazit des Historikers ist zweischneidig. Auf die Frage, ob es in Zürich Denkmäler gebe, die aus Sicht des aktuellen kritischen Diskurses als heikel einzustufen seien, schreibt Kreis: Im Hinblick auf die aktuellen Diskussionen über Rassismus und Sexismus sei keines der 38 von ihm untersuchten Denkmäler als heikel einzustufen. Dies gelte aber nur, wenn man berücksichtige, dass Denkmäler ganz bestimmte Werte anerkennend manifestieren wollen: Im Fall Alfred Eschers, für den bereits sieben Jahre nach seinem Tod 1889 vor dem Hauptbahnhof ein Monument erstellt wurde, stand etwa die unternehmerische Leistung im Vordergrund; im Fall des Komponisten Richard Wagners das musikalische Werk oder im Fall von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, die Hilfe für Kriegsopfer.

Bei umfassenden Beurteilungen der auf den Sockel Gehobenen könne es aber auch Aspekte in deren Biografien geben, die als anstössig gälten. So zum Beispiel bei Escher das teils aus der Sklavenwirtschaft erworbene Vermögen der Vorfahren sowie die Gegenposition zur Demokratischen Bewegung und zur organisierten Arbeiterschaft; bei Wagner die antisemitische Publizistik; oder bei Dunant eine allfällige Beteiligung an kolonialer Ausbeutung.

Kreis regt an, QR-Codes anzubringen

In solchen Fällen könne die Erwartung bestehen, diese Aspekte mit zusätzlichen Hinweisen deutlich zu machen. Kreis regt an, beispielsweise entsprechende QR-Codes an den Denkmälern anzubringen oder eine App, einen elektronischen oder papiernen Denkmalführer zu schaffen. So könnten verdrängte Teile der Geschichte bewusst gemacht werden.

Allerdings gibt der Historiker zu bedenken: «Dies könnte in späteren Jahren auch als aufdringliche und selbstgerechte Belehrung empfunden werden und ebenfalls sehr zeitbedingt sein.»

Der Stadtrat will die Anregungen nun in eine Denkmalstrategie aufnehmen, die noch in Arbeit ist, wie er kürzlich mitteilte. Die Denkmalstrategie werde Teil eines Gesamtkonzepts Erinnerungskultur, das bis 2024 zu erarbeiten sei.

Das mag ein guter Plan sein. Doch die Lektüre von Kreis' Studie macht auch deutlich: Es gehört zum Wesen von Denkmälern, dass sie Stein des Anstosses werden können. Einige Beispiele gefällig?

Frauen-Denkmäler sind Mangelware

So wirkt aus heutiger Sicht allein schon die Tatsache anstössig, dass es in Zürich fast keine Frauendenkmäler gibt. In der Kreis-Studie kommen gerade mal deren zwei vor: Jenes für die letzte Fraumünster-Äbtissin Katharina von Zimmern und der Lindenhofbrunnen mit seiner ursprünglich namenlosen Frauenfigur.

Frauenfigur auf dem Lindenhofbrunnen. Martin Stollenwerk/Zvg Stadt Zürich

Letztere gilt als Anführerin der tapferen Zürcherinnen, die der Legende nach im Jahr 1292 mit viel Lärm und in Kriegsmontur den Habsburger Herzog Albrecht von Österreich vor einem Angriff zurückschrecken liessen. Die heldinnenhafte Brunnenfigur von Gustav Sieber stammt aus dem Jahr 1912.

Das Denkmal für die Fraumünster-Äbtissin Katharina von Zimmern (1478–1547) wurde erst 2004 errichtet. «Ausschlaggebend für den zu Beginn des 21. Jahrhunderts gefassten Entschluss, Katharina von Zimmern zu gedenken, war einerseits ihre erfolgreiche Führung der Abtei, anderseits aber auch ihr deutlicher Emanzipationswille in der Zeit der Reformation», schreibt Kreis. Von Zimmern übergab das Fraumünster-Kloster im Zuge der Reformation der Stadt und begann ein neues Leben.

Das 2004 eingeweihte Denkmal für Zürichs letzte Äbtissin Katharina von Zimmern sorgte 2021 wieder für Diskussionen im Gemeinderat. Keystone

Für Diskussionen im Gemeinderat sorgte noch im Februar 2021 die Tatsache, dass es sich bei dem Werk der Zürcher Künstlerin Anna-Maria Bauer nicht um ein figürliches Denkmal handelt, sondern um eine blockförmige Plastik aus Kupferwürfeln. Abgesehen vom Lindenhof-Brunnen ist die Von-Zimmern-Plastik laut Kreis das erste Monument der Stadt, das einer weiblichen Person gewidmet ist. Bei der Einweihung 2004 im Fraumünster-Kreuzgang sagte die damalige SP-Bundesrätin Micheline Calmy-Rey:

«Das Denkmal steht für alle Frauen, die sich für den Frieden einsetzen und deren Arbeit kein Aufsehen erregt.»

Manche Herren der Schöpfung kamen deutlich schneller zu Denkmal-Ehren. Etwa der Eishockeyspieler Chad Silver, dessen Bronzefigur von Kurt Laurenz Metzler seit 1999 vor dem Hallenstadion steht.

Das Denkmal für Chad Silver beim Hallenstadion. Martin Stollenwerk/Zvg Stadt Zürich

Der ZSC-Spieler war 1998 an einem Herzversagen gestorben. Die Neuplatzierung der Skulptur im Jahr 2005 nach der Hallenstadion-Sanierung löste eine Debatte über ihren künstlerischen Wert aus. Kunstexperten rümpften die Nase. Und der Stadtrat rief die bis heute existierende Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum ins Leben.

Ein Denkmal für die Zürcher Fussballlegende Köbi Kuhn, wie es etwa dessen Witwe Jadwiga Kuhn nach seinem Tod forderte, kam hingegen bislang nicht zu Stande. Der Stadtrat liess aber zum ersten Todestag am 25. November 2020 eine Erinnerungstafel an Kuhns Geburtshaus in Zürich-Wiedikon anbringen. Und er toleriert bereits seit 2005 die aus einer Anwohneraktion entstandene inoffizielle Umbenennung eines Platzes im Friesenberg-Quartier in Köbi-Kuhn-Platz. Auch eine Form von Erinnerungskultur.

