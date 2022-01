Zürich: Zoo verstärkt Artenschutz mit neuem Zentrum «Ornis»

Entwicklungsplan 2050 Für bedrohte Tierarten: Zoo Zürich verstärkt den Artenschutz mit neuem Zentrum «Ornis» Der Zoo Zürich erreicht ein Etappenziel im Hinblick auf den Entwicklungsplan 2050. Die Fertigstellung des Artenschutzzentrums «Ornis» schafft die benötigte Infrastruktur für die Erhaltungszucht bedrohter Tierarten. 12.01.2022, 10.35 Uhr

Eine der drei Zuchtanlagen – die Grösste – wurde im November 2021 fertiggestellt. L3P Architekten

Das Engagement für den Artenschutz wird im Zoo Zürich nun weiter verstärkt. Wie im Entwicklungsplan 2050 festgehalten, wird mit dem Schutzzentrum «Ornis» auf dem Betriebsgelände des Zoos, eine neue Infrastruktur für bedrohte Tiere geschaffen. In der Summe entstehen drei Zuchtanlagen. Die Grösste davon ging nach Fertigstellung bereits im November 2021 in Betrieb, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Für Besucherinnen und Besucher sind diese jedoch nicht zugänglich.