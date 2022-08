So viel Müll entsteht an Zürichs Grossanlässen

Entsorgung Von der Street Parade zu Gölä im Letzigrund: So soll an Zürichs Grossanlässen die Müllmenge schrumpfen An Grossanlässen wie der Street Parade, dem Theaterspektakel, Rockkonzerten im Letzigrund und dem Zürich Open Air fällt viel Abfall an. Veranstalter müssen nun in Zürich verschärfte Auflagen erfüllen. Das fällt nicht allen gleich leicht – und führt teils zu kreativen Lösungen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 17.08.2022, 15.52 Uhr

Das meiste wird von ausserhalb der Umzugsroute mitgebracht: Müllansammlung während der Street Parade an der Zürcher Bahnhofstrasse. Matthias Scharrer

Wer am Samstag an der Street Parade unterwegs war, lief streckenweise über einen dicken Teppich aus Scherben, PET-Flaschen und Aludosen. Rund ums Festareal stachen ebenfalls eindrückliche Abfallansammlungen ins Auge. 38 Tonnen Müll sammelte Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) rund um die Umzugsroute ein. Hinzu kamen zig weitere Tonnen auf der Paraderoute; genaue Zahlen konnte der dort zuständige Verein Street Parade am Mittwoch danach noch nicht nennen. 2019, bei der letzten Ausgabe vor Corona, waren es rund 90 Tonnen.

Um die Abfallflut an Grossveranstaltungen zur verringern, hat ERZ dieses Jahr die Vorgaben für die Veranstalter verschärft. So sind Wertstoffe wie PET, Alu und Karton konsequent zu trennen und Littering zu reduzieren. Die Sammelmengen pro Wertstoff müssen nach dem Anlass an ERZ gemeldet werden, wie es auf der Website der städtischen Abfallentsorger heisst.

Zudem sei mindestens eine von fünf weiteren Massnahmen umzusetzen: Mehrwegsysteme, Wertstoffdepotsysteme, ökologische Einwegsysteme, Food-Waste-Reduktionsmassnahmen und eine korrekte Entsorgung von Bioabfall wie Speiseresten.

Depotsystem an der Street Parade? «Das wäre ein Sicherheitsrisiko»

Am meisten Abfall verursachte zuletzt mit 277 Tonnen im Jahr 2019 laut ERZ das dreitägige Züri Fäscht. Um die Abfallmenge zu halbieren, will das Organisationskomitee des Züri Fäschts 2023 unter anderem ein Depotsystem für PET-Flaschen und Aluminiumbüchsen einführen, wie es im Frühling mitteilte. Wäre dies für die Street Parade keine Option?

«Das wäre ein Sicherheitsrisiko», sagt Street-Parade-Sprecher Stefan Epli auf Anfrage. Denn die Dichte der Besucherzahl sei an der Street Parade viel höher als am Züri Fäscht. Somit müsste sich jeder mit einem Getränk wieder durchs Gedränge zu einer Pfandrückgabestelle durchkämpfen. Zudem werde nur jedes neunte Getränk an den offiziellen Ständen bezogen – und der Rest von ausserhalb der Paraderoute mitgebracht.

Die Rückgabe von Depotflaschen könnte das Gedränge an der Street Parade noch verstärken. Keystone

Auf die neuen ERZ-Auflagen angesprochen, verweist Epli auf eine Liste mit Umweltmassnahmen der Street Parade. Dort heisst es: «Sämtliche Speiseabfälle werden gesammelt, in einer Biogasanlage verarbeitet und danach in das Gasnetz der Stadt Zürich eingespeist.» Zudem werde der Kehricht nach PET, Alu und Glas sortiert und so weit wie möglich rezykliert. Auch seien alle Behältnisse an den Essensständen biologisch abbau- oder rezyklierbar.

Theaterspektakel stellt erstmals Trinkwasserstationen auf

Der nächste Zürcher Grossanlass, das am Donnerstag startende Theaterspektakel, hat sich Nachhaltigkeit gross auf die Fahnen geschrieben: «Wo immer möglich versuchen wir, Abfall zu vermeiden», heisst es auf der Website des Festivals. Und: «Wo das nicht geht, wird getrennt entsorgt.»

So werde alles Geschirr und Besteck vor Ort abgewaschen und wiederverwendet; eine Ausnahme seien die Becher für Bier und Mineralwasser aus rezykliertem PET. Zudem wird auch hier Biomasse gesammelt, um Biogas zu produzieren; in den letzten Jahren seien es jeweils zwischen sechs und sieben Tonnen gewesen. Das danach verbleibende Gärgut komme als zertifizierter Biodünger zum Einsatz.

Wer will, kann seine mitgebrachte Trinkflasche am Theaterspektakel auffüllen. Keystone

Ausserdem werden beim Theaterspektakel fossile Kunststoffe gesammelt, um Öl zu gewinnen. Und: Erstmals stehen auf der Landiwiese mobile Trinkwasserstationen zur Verfügung. «Damit möchten wir einen Beitrag zur Reduzierung des Verbrauchs von PET-Flaschen leisten», schreiben die Theaterspektakel-Veranstalter. Für die Herstellung einer Halbliter-PET-Flasche brauche es nämlich drei Deziliter Erdöl und vier Liter Wasser. Das schenkt ein, was die Nachhaltigkeit eines Festivals betrifft.

Letzigrund neu mit Bechersammelstellen

An einem Konzert im ausverkauften Letzigrund fallen bis zu 15 Tonnen Abfall an. Claudio Thoma

Weitere Grossanlässe stehen am Freitag und Samstag im Zürcher Letzigrundstadion mit den Konzerten der Büetzer Buebe, Gölä und Trauffer, an. Bei einem mit 50'000 Fans ausverkauften Letzigrund fallen laut Stadionmanager Peter Landolt im Durchschnitt 10 bis 15 Tonnen Abfall an.

Neu kommen seit diesem Sommer Plastikbechersammelstellen zum Einsatz, wie Landolt anfügt. So wolle man die Recyclingquote erhöhen. Ausserdem werde Essen nach dem Prinzip «Pack ins Brot», soweit möglich, nicht mehr auf Extratellern oder mit Besteck, sondern nur noch mit Servietten verkauft.

Zürich Open Air erstmals mit Secondhandmarkt

Müllberge mit zurückgelassen Zelten soll es am Zürich Open Air (23.–27. August) nicht mehr geben. Schon seit einigen Jahren setzen die Veranstalter auf Mehrwegbecher mit Depot. Zudem wird Essen verkauft, das ohne viel Besteck auskommt. Auch Recyclingstationen gehören zum Angebot.

Das Zürich Open Air hat schon vor Jahren ein Depotsystem für Becher eingeführt. Keystone

Pagodenzelte, diese Sonnen- und Regendächer auf vier Ständern, die in der Vergangenheit einen Grossteil des liegen gelassenen Mülls bildeten, sind dieses Jahr auf dem Campingareal verboten, wie eine Open-Air-Sprecherin sagt. Zudem müssen campierende Gäste 20 Franken Depot bezahlen. Wenn sie beim Verlassen des Areals einen vollen Abfallsack abgeben und ihr Zelt mitnehmen, bekommen sie das Geld zurück.

Und: Mit dem erstmals auf dem Festivalareal in Rümlang/Glattbrugg stattfindenden Secondhandmarkt soll der Konsum in Richtung Kreislaufwirtschaft gelenkt werden. Wer also seine Sonnenbrille oder einen warmen Pulli vergessen hat, kann sich «Preloved»-Produkte kaufen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

