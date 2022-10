Entschädigung «Angemessene Entschädigung»: Zürcher Gemeinderat will mehr Geld Die Stadtzürcher Parlamentarier haben sich für eine höhere Entschädigung ausgesprochen. Auch ein öV-Abo soll es für die Gemeinderäte geben. Die SVP wehrte sich vehement gegen die Forderungen. 06.10.2022, 09.13 Uhr

Blick in den Zürcher Gemeinderatssaal (12. Dezember 2018). Ennio Leanza / KEYSTONE

Rund 13’000 Franken plus Spesen erhalten die Zürcher Gemeinderätinnen und Gemeinderäte heute jährlich. Das ist den Parteien SP, Grüne, AL, GLP und Mitte/EVP zu wenig. Die Arbeit im Gemeinderat sei aufgrund der Komplexität der Geschäfte im Laufe der Jahre aufwändiger und zeitintensiver geworden, heisst es in einem Antrag an die Geschäftsleitung des Gemeinderats.