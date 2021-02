Energiewende Ersatz von Öl- und Gasheizungen: Kantonsrat will vorwärts machen Die Revision des kantonalen Energiegesetzes soll die Energiewende vorantreiben. Umstritten ist der Ersatz von Öl- und Gasheizungen. Die im Kantonsrat dominierende Klimaallianz macht Druck dafür, SVP und FDP halten dagegen. Am Ende dürfte das Volk entscheiden. Matthias Scharrer 01.02.2021, 17.36 Uhr

Statt verbranntem Öl soll erneuerbare Energie die Häuser wärmen. Bild: Keystone

An grossen Worten fehlte es nicht: «Die Klimakrise ist die grösste Herausforderung, die die Menschheit hat», sagte Martin Neukom, Baudirektor des Kantons Zürich, gegen Ende der Kantonsratsdebatte vom Montag. Taten statt Worte seien gefordert. «Jetzt haben Sie Gelegenheit, das umzusetzen», so der Regierungsrat der Grünen weiter.

Die Gelegenheit bietet sich mit der Revision des kantonalen Energiegesetzes. Hauptstreitpunkt ist der vom Regierungsrat und der Mitte-links-Klimaallianz angestrebte Ersatz von Öl- und Erdgasheizungen durch erneuerbare Energieträger. Neukom fasste den Kern des Gesetzes so zusammen:

«Hauseigentümer müssen beim Heizungsersatz auf erneuerbare Energie umsteigen, wenn es wirtschaftlich tragbar ist.»

Wirtschaftlich tragbar heisst, dass die Kosten der neuen, umweltfreundlicheren Heizung jene einer herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizung über deren gesamten Lebenszyklus um höchstens fünf Prozent übersteigen. Kommt es teurer, kann eine Härtefallregelung in Kraft treten; dann liesse sich die Energiewende im Heizkeller auf den nächsten Hausbesitzerwechsel verschieben.

Bei Neubauten ist der Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung gemäss der geplanten Gesetzesänderung ohnehin ohne fossile Brennstoffe zu decken. Und: Neue Häuser müssen einen Teil ihres Energiebedarfs laut Gesetzesvorlage selber decken, etwa mit Solarenergie.

Amrein blieb mit seinem Rückweisungsantrag allein

Einig ist sich der Kantonsrat, dass es Anpassungen am kantonalen Energiegesetz braucht, um die Energiestrategie des Bundes mit umzusetzen. Es gilt, den CO 2 -Ausstoss bis 2050 auf null zu senken. Mehrere Redner verwiesen darauf, dass rund 40 Prozent des CO 2 -Ausstosses im Kanton auf Gebäudeheizungen zurückzuführen sind.

Ein Rückweisungsantrag von Hans-Peter Amrein (Küsnacht) scheiterte denn auch klar: Ausser Amrein selbst, der fraktionslos im Kantonsrat politisiert, seit er sich mit der SVP verkracht hat, stimmte niemand für die Rückweisung.

SVP setzt auf Referendum

Doch obwohl die vorberatende Kommission bereits eine Härtefallklausel eingebaut hat, geht die geplante Gesetzesänderung der Ratsrechten zu weit. Mehrere SVP-Sprecher sowie der kantonale Hauseigentümerverband kündigten das Referendum an, sollte der Kantonsrat die Vorschrift zum Ersatz fossiler Heizungen beschliessen.

Die Neuerung sei für viele ältere Hauseigentümer nicht tragbar, sagte Christian Lucek (SVP, Dänikon), und: «Wir setzen auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung.» Immerhin sei auch ohne Gesetzeszwang der Anteil fossiler Energieträger seit 1990 um 30 Prozent zurückgegangen.

Markus Bärtschiger (SP, Schlieren) hielt dagegen: Eigentlich müsste der Wechsel zu erneuerbaren Energieträgern noch schneller vorankommen als mit der Gesetzesänderung angepeilt. Doch die nun eingebaute Härtefallklausel sei wichtig, um auch an der Urne gewinnen zu können.

Gewinn fürs Schweizer Gewerbe

Das Ziel seien Gebäude, die mit erneuerbarer Energie beheizt werden und selber Energie erzeugen, hielt Franziska Barmettler (GLP, Zürich) fest. «Das ist auch ein Gewinn fürs Schweizer Gewerbe, denn so bleibt mehr Wertschöpfung in der Schweiz», fügte ihr Parteikollege Thomas Wirth (Hombrechtikon) an.

Mitziehen will auch die CVP: «Öl verbrennen ist eine Technik von gestern», sagte ihr Sprecher Konrad Langhart (Stammheim). Der frühere SVP-Kantonalparteipräsident war nicht zuletzt wegen Differenzen punkto Ökologie zur CVP gewechselt.

Klimaallianz hat Mehrheit im Parlament

Im Kantonsrat dürften die von Neukom angestrebten Gesetzesänderungen mit den Stimmen der Klimaallianz, die von der SP über die Grünen, die GLP und die EVP bis hin zur CVP reicht, eine deutliche Mehrheit erhalten, wenn es nächsten Montag in die entscheidende Runde geht.

Gegenstimmen wurden nebst der SVP auch aus der FDP laut: «Zu wenig Technologiefreiheit», monierte Barbara Franzen. Der Freisinn setze stattdessen darauf, einen CO 2 -Absenkungspfad ins Gesetz zu schreiben.

Auch die AL liess sich kritisch vernehmen: Entscheidend im sich anbahnenden Abstimmungskampf werde die Frage sein, was die Energiewende beim Heizen die Mieterinnen und Mieter koste.