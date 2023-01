Energiewende Kantonsrat will Solaranlagen in geschützten Ortsbildern Mit den Stimmen der Bürgerlichen hat der Zürcher Kantonsrat den Regierungsrat beauftragt, Solaranlagen in geschützten Ortsbildern zu ermöglichen. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) argumentierte dagegen. Matthias Scharrer 30.01.2023, 18.11 Uhr

Soll der Bau von Solaranlagen in geschützten Ortsbildern (im Bild Stammheim) erleichtert werden? Ja, finden FDP, SVP, Mitte und EVP. Bild: Nana Do Carmo/Archiv

Zur Abwechslung kommt ein Vorstoss für mehr Solaranlagen von bürgerlicher Seite: Vertreter von FDP, SVP, Mitte und EVP fordern den Zürcher Regierungsrat auf, den Bau von Solaranlagen in geschützten Ortsbildern zu erleichtern. Er solle eine gesetzliche Grundlage schaffen, die es den Gemeinden ermöglicht, in Ortsbildperimetern geeignete Objekte beziehungsweise Dachflächen oder Fassaden zu bezeichnen, auf denen Solaranlagen zulässig sind, heisst es in der Motion, die am Montag eine Mehrheit im Kantonsrat fand.