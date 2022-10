Energiekrise Zürcher Kantonsrat will die Axpo umbauen Der Zürcher Kantonsrat will bei der Axpo das Steuer wieder an sich reissen. Allerdings ist nicht ganz klar, wohin die Reise gehen soll. Als Sofortmassnahme verlangt das Parlament aber, dass der Zürcher Regierungsrat wieder im Verwaltungsrat Einsitz nimmt. 31.10.2022, 13.38 Uhr

Durch das Aufgeben des Axpo-Verwaltungssitze habe Zürich die die direkte Kontrolle und die Aufsicht über die Axpo verloren, sagt die Mehrheit des Kantonsrats. Diese «Entpolitisierung» soll nun rückgängig gemacht werden. Michael Buholzer / keystone

Der Kantonsrat hat am Montag ein dringliches Postulat von SP, SVP, EVP, Mitte und AL mit 99 zu 70 Stimmen an den Regierungsrat überwiesen. Dieser Vorstoss fordert, dass wieder mindestens ein Zürcher Regierungsmitglied Einsitz im Axpo-Verwaltungsrat nimmt, am liebsten mit dem Baudirektor und dem Finanzdirektor gleich zwei.