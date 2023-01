Energiekrise «Ein Armutszeugnis!» – Dübendorfer Stadtverwaltung verärgert Bevölkerung mit Sparmassnahmen Seltsame Szenen spielen sich vor dem Stadthaus Dübendorf ab. Die Schalter der Stadtverwaltung sind aus Energiespargründen geschlossen, weswegen Einwohner verärgert vor verschlossenen Türen stehen. 05.01.2023, 18.05 Uhr

Video: TeleZüri

Um einer drohenden Energiemangellage vorzubeugen, beschlossen im Herbst 2022 viele Gemeinden in der Schweiz unterschiedliche Energiesparmassnahmen. So auch Dübendorf. Hier fasste der Stadtrat den Entschluss, die Stadtverwaltung in der ersten Januarwoche ins Homeoffice zu schicken, um so den Energieverbrauch des Stadthauses zu senken.