Energie Zürichsee bleibt wegen möglicher Strommangellage voll Der Kanton Zürich hat entschieden, den Pegel des Zürichsees nicht abzusenken. Das geschieht sonst jeweils im Herbst. So könne Strom für 4000 Haushalte in den Wintermonaten produziert werden. 09.12.2022, 09.49 Uhr

Angesichts einer möglichen Strommangellage wird der Pegel des Zürichsees bis auf weiteres nicht gesenkt. (Aufnahme vom 25. Juni 2019) Christian Beutler/KEYSTONE

Eine Strommangellage in diesem Winter sei noch nicht ausgeschlossen, schrieb der Zürcher Regierungsrat in einer Mitteilung vom Freitag. Aus dem volleren Zürichsee werde darum mehr Wasser in das Kraftwerk Letten geleitet, wo der Strom produziert wird.