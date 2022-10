Energie Zürich baut Fernwärmenetz stark aus Seit Montag sind in Zürich zwei Fernwärmenetze verbunden. Die Stadt will mit dem Ausbau des Netzes ihre Klimaschutzziele erreichen. Das Stimmvolk hatte 2021 mit klarer Mehrheit zu einem entsprechenden Rahmenkredit von 330-Millionen-Franken Ja gesagt. 31.10.2022, 15.00 Uhr

Die Stadt Zürich will mit dem Ausbau der Fernwärme Öl- und Gasheizungen reduzieren. (Symbolbild) zvg

Stadträtin Simone Brander (SP) sieht die Verbindung als Meilenstein für Netto-Null, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess. Durch die Verbindung der Fernwärmenetze werden mehrere Quartiere neu erschlossen. Am Montag kamen die Häuser der Baugenossenschaft Oberstrass ans Netz.