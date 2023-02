Zürcher Kantonsrat lizwagt sich an die Tiefengeothermie

Zürcher Kantonsrat wagt sich an die Tiefengeothermie

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag das Thema Geothermie zurück auf die politische Agenda gebracht - genauer die Tiefengeothermie, bei der bis zu fünf Kilometer tief in den Boden gebohrt wird. Der Regierungsrat muss jetzt aufzeigen, wie er diese Technik fördern will.