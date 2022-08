Energie «So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt Regierungsrat Martin Neukom – und setzt aufs Stromsparen Wie will der Zürcher Regierungsrat die sich abzeichnende Energiekrise meistern? Das wollten am Montag diverse Parteien im Kantonsrat wissen. Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) kündigte baldige Antworten an. Feststehe: Nun gehe es ums Stromsparen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 22.08.2022, 15.25 Uhr

Martin Neukom (Grüne) will noch diese Woche die Stromsparpläne des Zürcher Regierungsrats vorstellen. Archivbild: Severin Bigler

Die Parteien wollen wissen, was die Zürcher Regierung im Hinblick auf die drohende Stromknappheit im Herbst und Winter vorhat. In einer gemeinsamen Fraktionserklärung forderten FDP und SVP am Montag im Kantonsrat die Bildung einer Taskforce. Zudem fragen sie, wie sich die per 1. September geplante Inkraftsetzung des neuen Energiegesetzes mit dem drohenden Strommangel vertrage. Das vom kantonalen Stimmvolk beschlossene Gesetz sieht den Ersatz von Ölheizungen am Ende ihrer Lebensdauer durch mit erneuerbarer Energie betriebene Heizungen vor. «Wir wollen Antworten bis zur nächsten Kantonsratssitzung», sagte FDP-Fraktionschefin Beatrix Frey-Eigenmann (Meilen).