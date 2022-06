Haushalte mit wenig Einkommen sollen Energie-Zustupf erhalten

In der Stadt Zürich sollen einkommensschwache Haushalte eine Energiezulage erhalten, mit der sie die steigenden Heizkosten zahlen können. Der Gemeinderat hat am Mittwoch ein dringliches Postulat der AL mit 62 Ja- zu 56 Nein-Stimmen an den Stadtrat überwiesen.

02.06.2022, 09.21 Uhr