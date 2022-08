EKZ erhöhen die Stromtarife um durchschnittlich 26 Prozent

Geroldswil Die Galerie Anemus wird immer bekannter – nun laden die Gründer zu ihrer dritten Ausstellung

Uschi Huwiler, Renata Hägni und Giuseppe Mele zeigen in der alten Scheune in Geroldswil knapp 50 Gemälde. Die meisten sind innerhalb des letzten Jahres entstanden. Am Wochenende ist Vernissage.