Energie EKZ büsst trotz Corona keinen Absatz ein: Höherer Absatz dank Homeoffice kompensiert andere Bereiche Trotz geschlossener Betriebe und Einkaufszentren im ersten Halbjahr 2020 haben die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) im Geschäftsjahr 2019/20 ungefähr gleich viel Strom abgesetzt wie im Vorjahr. Grund dafür war laut EKZ das Homeoffice. sda 28.01.2021, 17.39 Uhr

Das EKZ hat im Frühling 2020 mehr Strom an Privatkunden verkauft, weil viele Leute im Homeoffice arbeiteten. (Symbolbild) Keystone/Christian Beutler

Der höhere Absatz an Privatkunden im Homeoffice habe den tieferen Strombezug in anderen Bereichen kompensiert, teilten die EKZ am Donnerstag mit.