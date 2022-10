Baudirektion findet 46 mögliche Standorte für Windkraftwerke

Energie Martin Neukom will im Kanton Zürich bis zu 120 Windräder bauen Baudirektor Martin Neukom (Grüne) hat am Freitag seine Pläne für den Ausbau der Windkraft im Kanton Zürich enthüllt. Nach ersten Abklärungen gibt es 46 Gebiete, die für den Bau von insgesamt 120 grossen Anlagen geeignet wären. Bereits 2023 sollen die ersten Windräder gebaut werden. Aktualisiert 07.10.2022, 12.51 Uhr

Ab 2030 sollen die ersten Windkraftanlagen gebaut werden. (Themenbild) Valentin Flauraud / KEYSTONE

Bei den 46 Gebieten handelt es sich um jene Standorte, die übrig bleiben, nachdem zahlreiche andere Gebiete ausgeschlossen wurden, wie Neukom am Freitag an einer Medienkonferenz sagte. Die Potenzialgebiete liegen schwerpunktmässig im Osten des Kantons, also im Weinland, östlich der Stadt Winterthur, sowie im Zürcher Oberland. Weitere Gebiete befinden sich auf dem Pfannenstiel sowie im Knonaueramt.