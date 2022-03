Empfangsstelle «Willkommen in der Schweiz»: So empfängt der Kanton Zürich Flüchtlinge aus der Ukraine Rund 2500 Flüchtlinge aus der Ukraine dürfte allein der Kanton Zürich bis Mittwochabend registriert haben, sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Doch wie viel tatsächlich schon gekommen seien, könne niemand genau sagen. Matthias Scharrer 15.03.2022, 18.13 Uhr

Soeben eingetroffen: Eine Familie aus der Ukraine kommt in der Empfangsstelle in Zürich an. Keystone

Sie sehen müde aus, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die gerade in der eigens für sie eingerichteten Empfangsstelle des Kantons Zürich eingetroffen sind. Manche sind mit Sack und Pack zu Fuss vom nahen Hauptbahnhof zur alten Kaserne gekommen, andere mit vollgepackten Autos angereist.

Nun sitzen sie auf Holzbänken im Wartesaal. «Willkommen in der Schweiz», steht auf einem Merkblatt, das in mehreren Sprachen aufliegt. Ein handgemaltes Plakat zeigt den Weg zum Verpflegungsstand. Dort bieten Zivilschützer Äpfel, Semmeln, Nüsse, Schokoriegel und Tütensuppen an.

Ein Zivilschützer bietet Verpflegung an. Keystone

Kinder wuseln herum, während ihre Mütter auf Handys starren oder einfach mal die Augen schliessen. Auch ein paar Männer sind da, doch sie sind in der Minderzahl. Die Ukraine lässt Männer im wehrfähigen Alter offiziell nicht ausreisen. Sie braucht sie im Kampf gegen die russischen Invasoren.

Vor einer Woche hat der Kanton zusammen mit den Städten Zürich und Winterthur die Empfangsstelle für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an der Kasernenstrasse 49 in Zürich eröffnet. Nun bietet er Medienschaffenden Einblicke und zieht eine erste Zwischenbilanz.

«Wir wollen professionell, rasch und unbürokratisch helfen»,

sagt Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos). Die Helpline des Kantons (Tel. 043 259 24 41) verzeichne täglich rund 250 Anrufe, ihre Mailadresse (ukraine@sa.zh.ch) etwa 100 Mails pro Tag. Hier können sich auch Menschen melden, die Hilfe anbieten wollen, erklärt Andrea Lübberstedt, Chefin des Kantonalen Sozialamtes. Gefragt seien zurzeit in erster Linie Wohnangebote für Flüchtlinge. Doch auch Arbeitgebern, die Jobs zu vergeben haben, stehe die Helpline offen.

Dank dem Schutzstatus S, den Ukraine-Flüchtlinge erhalten, können sie hierzulande sofort arbeiten und die Kinder zur Schule gehen. Der Status S gebe ihnen zudem Zugang zu Sozialleistungen, sagt Fehr. Daher sei es auch privat untergebrachten Ukraine-Flüchtlingen zu empfehlen, sich registrieren zu lassen.

Noch bis Mittwochabend nehme der Kanton Vorregistrierungen in der Empfangsstelle vor. Bis dann dürften sich laut Fehr im Kanton Zürich rund 2500 Ukraine-Flüchtlinge auf diese Weise registriert haben. Hinzu kämen gegen 4000, die sich bis Montag in den Bundesasylzentren registrierten.

Der Grossteil kommt nach Zürich und Winterthur

Da Leute aus der Ukraine visumsfrei einreisen können und vielfach auch direkt zu Freunden oder Bekannten gelangten, lasse sich nicht genau sagen, wie viele Ukraine-Flüchtlinge bereits da seien. Feststehe: Der Grossteil komme im Kanton Zürich zunächst in die Städte Zürich und Winterthur. Und: Die für Zürcher Gemeinden geltende Quote von 5 Flüchtlingen auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner sei noch nicht erreicht; aktuell liege die Quote unter 0,4 Prozent. «Wir können das stemmen», sagt Fehr.

Ab Donnerstag sei nur noch das Bundesasylzentrum (Duttweilerstrasse 11) für Registrierungen von Ukraine-Flüchtlingen in Zürich zuständig. Die Empfangsstelle an der Kasernenstrasse 49 bleibe aber bestehen. Sie diene primär für Beratungen und zur Vermittlung von Unterkünften.

Fehr betont, dass das zivilgesellschaftliche Engagement gross sei. So stelle etwa die Katholische Kirche im Zürcher Alterszentrum Peter und Paul ab Montag 90 Zimmer als Unterkunft für maximal 180 Schutzbedürftige zur Verfügung.

Saalsporthalle wird Flüchtlingsunterkunft

Die Stadt Zürich hat bislang rund 600 Ukraine-Flüchtlinge kurzfristig in Hotels und im ehemaligen Personalhaus des Stadtspitals Triemli untergebracht, wie Stadtrat Raphael Golta (SP) vor den Medien sagt. Neu bietet sie zudem ab kommendem Dienstag 200 Plätze in der Saalsporthalle für die kurzfristige Unterbringung an.

Betrieben werden diese von der Asylorganisation Zürich (AOZ). Das Schul- und Sportdepartement habe die von der Schliessung der Halle für den Sportbetrieb betroffenen Vereine informiert und unterstütze sie bei der Suche nach alternativen Trainingsmöglichkeiten, heisst es in einer Medienmitteilung des Stadtzürcher Sozialdepartements vom Dienstag. Mit den zusätzlichen Plätzen bereite sich die Stadt auf steigende Flüchtlingszahlen vor. Der Bund rechnet mit Zehntausenden Flüchtlingen, wie eine Sprecherin des Staatssekretariats für Migration auf Anfrage schreibt.

«Die Herausforderung wird uns leider eine Zeit lang erhalten bleiben», sagt der Zürcher Stadtrat Golta. Es werde darum gehen, nicht nur Notunterkünfte zu finden, sondern längerfristige Unterkünfte. Auch in der Frage der Integrations-Finanzierung sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Fazit der kantonalen Sozialamtschefin Lübberstedt: «Wir spüren, dass ein ganzes Land auf der Flucht ist.»