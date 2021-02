Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend kurz vor 20:30 Uhr in Embrach eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

sda 14.02.2021, 17.24 Uhr