Elsau: Unbekannte versuchen in die Landi einzubrechen

In der Nacht auf Donnerstag ging bei der Kantonspolizei Zürich eine Meldung ein: Unbekannte versuchten in die Landi in Elsau (ZH) einzubrechen. Vor Ort wurde am Donnerstag unter anderem vorsichtshalber ein Sprengstoff-Roboter eingesetzt. Möglicherweise haben die Täter versucht, einen Bankomaten zu knacken. Was genau vorgefallen ist, sei unklar und werde durch die Kantonspolizei ermittelt.

14.10.2021, 16.59 Uhr