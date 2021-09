Elgg: Brand in Dachstock ausgebrochen

Elgg Brand in Dachstock eines Zweifamilienhauses ausgebrochen Am Montagabend hat ein Dachstock in Elgg (ZH) Feuer gefangen. Sämtliche Personen konnten laut der Kantonspolizei Zürich aus dem Haus evakuiert werden. Die Ursache des Brandes ist noch immer unklar. CH Media Video Unit Aktualisiert 28.09.2021, 11.01 Uhr

Am Montagmorgen kam es in einem Zweifamilienhaus in Elgg zu einem Brand im Dachstock. Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Franken eingeschätzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.