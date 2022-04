Eishockey Stadt Zürich gewährt Freinacht bei ZSC-Meistertitel Falls die ZSC Lions den Eishockey-Meistertitel holen, wird in Zürich durchgefeiert: Das Sicherheitsdepartement hat eine Freinacht gewährt. 27.04.2022, 16.29 Uhr

Sollten die ZSC Lions Eishockey-Meister werden, darf in der Stadt Zürich die Nacht durchgefeiert werden. Martin Meienberger / Freshfocus

Was am Sechseläutenmontag nicht geklappt habe, könne am Mittwoch, am Freitag oder am Sonntag wahr werden, heisst es in einer Mitteilung des Sicherheitsdepartements vom Mittwoch.