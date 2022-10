Eishockey Heute spielt der ZSC erstmals in der neuen Swiss-Life-Arena – was Fans wissen müssen Sechs Infos vor dem ersten Spiel der ersten Mannschaft im neuen Heimstadion in Zürich Altstetten. 18.10.2022, 09.40 Uhr

Hier beginnt heute endgültig eine neue Ära: Blick ins Innere des neuen ZSC-Lions-Stadions. Christian Beutler / Keystone (15. Oktober 2022)

Der grösste ­LED-Würfel in Europa steht in Zürich

Die Decke des neuen Stadions schmückt der LED-Würfel. Mit gut 20 Tonnen Gewicht und 420 Quadratmetern Bildschirm-Fläche gilt er als der grösste ­Videowürfel in Europa. Im ­Stadion gibt es zudem den beeindruckend langen LED-Ring, der rund um die gesamte ­Tribüne reicht. Zusätzlich gibt es in den Logen und Restaurants über 200 Displays, auf denen Fans das Spiel ebenfalls verfolgen können.

Es gibt auch Spareribs und Fondue

Verpflegen können sich die ­Besucherinnen und Besucher insbesondere im Restaurant Zett, in der Sportsbar 1930 und auf der Terrasse. Das Angebot reicht von Pasta, Pizza und ­Burger über Spareribs bis hin zu Fondue. Dazu kommt die Swiss Life Lounge mit über ­tausend Plätzen, wo Bankette, Konferenzen und weitere Events stattfinden. Übrigens: In der Stadiongastronomie sind noch mehrere Jobs zu haben. So werden beispielsweise noch Mitarbeitende für die Food­boxen gesucht. Die entsprechenden Job-­Angebote sind auf der Website des Gastro-Unternehmens SV Group zu ­finden.

Im Stadion wird nur ­bargeldlos bezahlt

Wie die ZSC Lions in einem Newsletter mitteilen, ist in der ganzen Swiss-Life-Arena nur bargeldloses Zahlen ­möglich – akzeptiert werden alle gängigen bargeldlosen ­Zahlungsmittel wie Kredit-, ­Debit- und Postfinance-Karten sowie Twint, Apple Pay und Samsung Pay. Es soll ­dadurch – und das wäre dann ein ­Vorteil – kürzere Wartezeiten geben, argumentieren die ZSC Lions. Einzig das Restaurant Zett und die Sportsbar 1930 vor dem Stadion akzeptieren Bargeld.

Auch Salt und Sunrise bieten ab 2023 Empfang

Swisscom-Kunden haben laut Angaben der ZSC Lions in der ganzen Arena 5G-Empfang. Wer Sunrise- oder Salt-Kunde ist, hat hingegen an diversen Stellen im Stadion überhaupt keinen Empfang. Damit auch sie kommunizieren können, gibt es zwar ein kostenloses ­Gratis-WLAN, aber um sich in dieses einzuloggen, ist eine Registrierung per SMS nötig, ­wofür es wiederum Natel­empfang braucht. Sunrise- und Salt-Kunden müssen also darauf achten, dass sie sich noch ausserhalb des eigent­lichen Stadions für das WLAN registrieren – zum Beispiel auf der Terrasse. «Aktuell ist in der Arena nur Swisscom als ­Provider aufgeschaltet. Mit den anderen beiden Providern Sunrise und Salt stehen wir ­respektive die Swisscom in ­Kontakt. Es ist davon auszu­gehen, dass circa Anfang 2023 ein vollflächiger 5G-­Empfang auch für weitere ­Provider vorhanden sein wird. Wir bitten um Verständnis!», schreiben die ZSC Lions in einem Newsletter.

Was Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet

Zürich Altstetten ist der nächstgelegene Bahnhof zur neuen Swiss-Life-Arena. Der Bahnhof ist nur einen kurzen Fussmarsch von der Arena entfernt – so wie schon das Hallenstadion nur einen kurzen Fussmarsch vom Bahnhof Zürich Oerlikon entfernt war. Im neuen Stadion finden zudem 800 Personen mehr einen Platz. Das Hallenstadion hatte im Eishockey-Betrieb eine Kapazität von 11200 Zuschauerinnen und Zuschauern, in der Swiss-Life-Arena sind es 12000. Die Tribüne ist in der neuen Arena zudem so gebaut, dass die Fans noch näher bei ihrer Mannschaft sind.

So sieht das Programm für die Eröffnung aus

Für das erste Spiel der Lions in der Swiss Life Arena gibt es eine Eröffnungszeremonie. Diese startet am Dienstag um 18.55 Uhr – die ZSC Lions bitten die Fans, spätestens um 18.50 Uhr auf ihren Plätzen bereit zu sein. Auch Klublegenden wie Ari Sulander sollen mit von der Partie sein. Um 19.45 Uhr ist dann der Anpfiff fürs erste richtige Heimspiel der Lions. Die Türöffnung ist bereits um 17 Uhr. (lgr/deg)

Die Einweihung der Swiss Life Arena kommt immer näher. Hier sehen Sie die Highlights der Arena. ZüriToday / Robin Luijten / TeleZüri