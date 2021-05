Bundesstrafgericht «Die anderen Fahrer waren meine Gegner»: Stimmen in seinem Kopf sagten ihm, dass er ein Rennen fahre Mit bis zu 175 Kilometer pro Stunde fährt ein Toyota-Fahrer im Slalom um die Autos auf der A3 im Kanton Zürich. Er streift und bedrängt sie. Sein Kopf sagte ihm, er fahre ein Rennen. Jetzt musste er sich vor der Bundesanwaltschaft verantworten. Pascal Jäggi 14.05.2021, 14.45 Uhr

Nachdem Unfall lief der Toyota-Fahrer zu einem der beschädigten Wagen und fragte die Beifahrerin, ob es ihr gut gehe. Als diese bejahte, ging er auf die Knie und dankte Allah. Tonatiuh Ambrosetti

Da ist wohl vielen Autofahrern der Schreck in die Glieder gefahren. Wie von Sinnen fuhr der Lenker eines Toyota am 4. Juni 2019 über die A3. Zwischen Altendorf und Kilchberg kam es dabei am helllichten Tag zu mehreren heiklen Situationen. So fuhr der Mann zwischen auf Normal- und Überholspur fahrenden Autos hindurch und überholte in Slalom-Manier, wie aus einem rechtskräftigen Urteil des Bundesstrafgerichts hervorgeht. Dabei streifte er andere Autos und bedrängte sie. Die Geschwindigkeit war teilweise massiv zu hoch, bis zu 175 Kilometer pro Stunde hatte der Toyota drauf, auch in Baustellenbereichen war er viel zu schnell unterwegs. Erst kurz vor der Stadt Zürich war die Wahnsinnsfahrt zu Ende. Dies, nachdem der Beschuldigte auf dem Gemeindegebiet von Kilchberg bei einem weiteren waghalsigen Manöver in zwei Autos gefahren und nach einer Schleuderfahrt auf dem Pannenstreifen stehen geblieben war. Zu dem Zeitpunkt hatten sich schon mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet.

Der Beschuldigte ging auf die Knie und dankte Allah

Nachdem die Autos angehalten hatten, lief der Unfallverursacher zu einem der beschädigten Wagen und fragte die Beifahrerin, ob es ihr gut gehe. Als diese bejahte, ging er auf die Knie und dankte Allah. Die Frau verletzte sich am Unterschenkel, als er in ihr Auto fuhr. Die Lenkerin des dritten beteiligten Autos wurde durch den Aufprall an der Halswirbelsäule verletzt. Sie war mehrere Wochen arbeitsunfähig. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist wohl reines Glück.

Der Beschuldigte war bei seiner halsbrecherischen Fahrt, wenig überraschend, nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Am selben Tag war er aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden. Wenige Tage zuvor war er am Bahnhof Chur aufgefallen. Er hatte in einer Unterführung lauthals Koranverse vorgelesen. Als ihn die herbeigerufene Polizei aufforderte mitzugehen, habe er sich gewehrt und gedroht, er werde «alle umbringen». Nach einem weiteren Vorfall einen Tag später wurde er in die Klinik eingewiesen.

Die Bundesanwaltschaft übernahm den Fall

Am Tag der Entlassung hatte ihm seine Frau den Schlüssel des Wagens seiner Schwiegermutter gegeben. Sein einziges Ziel sei dann gewesen, so schnell wie möglich an den Flughafen zu gelangen, heisst es im Urteil des Bundesstrafgerichts. Stimmen in seinem Kopf hätten ihm gesagt, er sei in einem Rennen. Darum habe er auch immer wieder die Hand aus dem Fenster gehalten und das «Victory-Zeichen» gezeigt. Die anderen Fahrer seien seine «Gegner» gewesen. Er hatte starke Halluzinationen, hörte in seinem Kopf ein Lied und Koranverse.

Die religiöse Komponente ist der Grund, warum die Bundesanwaltschaft für das Verfahren zuständig war. Sie hatte die Untersuchung nur neun Tage nach den Vorfällen auf der A3 von der Zürcher Staatsanwaltschaft übernommen. Das Verfahren wegen Verstössen gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen al-Qaida und Islamischer Staat sowie verwandter Organisationen stellte die Bundesanwaltschaft zwar im Dezember 2019 ein. Die Zuständigkeit änderte sich dadurch aber nicht mehr.

Aufgrund der psychischen Probleme ist für das Gericht klar, dass der Mann schuldunfähig ist. Er leide an einer psychotischen Krankheit, wohl paranoider Schizophrenie. Möglicherweise wurde diese durch exzessiven Missbrauch von Cannabis und Crystal Meth ausgelöst. Das Gericht spricht eine stationäre Massnahme aus. Der Beschuldigte muss somit weiterhin in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik bleiben.

Die Kosten des Verfahrens belaufen sich auf über 69'000 Franken. Der Beschuldigte muss bei diesem Ausgang aber nur ein Zwanzigstel der Kosten übernehmen. Das Bundesstrafgericht schreibt unter anderem, dass das eingestellte Verfahren wegen Verstosses gegen das Al-Qaida-/IS-Gesetz erheblichen Aufwand verursacht habe.