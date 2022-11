Mitarbeiter wird für Einbrecher gehalten

Dietikon Der Frischmarkt findet nur noch samstags statt – aber immerhin gibt es wieder eine Bäckerei

Am Samstag kann in Dietikon auf dem Kirchplatz wieder Brot gekauft werden. Mittwochs findet neu allerdings kein Frischmarkt mehr statt. Die Standortförderung will sich voll auf einen Tag fokussieren, um den Markt wieder zu beleben.