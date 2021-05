Zürich Ein Waschsalon ganz ohne Wasser Klimawandel und Siedlungsdruck haben die Dürre-Problematik in der Welt verschärft. Unter der Trockenheit leidet vor allem Südafrika sehr. Eine Antwort auf die Wasserknappheit kommt aus Wädenswil. Deborah Stoffel 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Testanlage des Laundrecycle steht in einem Stadtgarten in einem Mittelstandsquartier in Kapstadt. Künftig soll der autarke Waschsalon in Townships zum Einsatz kommen. zvg

Der erste Laundrecycle steht, eingebettet im kleinen Stadtgarten «Streetscapes Urban Farm», im Distrikt Zonnebloem in Kapstadt. Seit Januar wäscht hier die Nichtregierungsorganisation Streetscapes Wäsche für Anwohner und Unternehmen im Quartier. Es ist eine Modellanlage und doch keine. Die Kunden hier sind Mittelständler. Sie wären nicht auf das Angebot angewiesen. Anders als die Menschen, für die dieser Waschsalon eigentlich gedacht ist, jene, die abseits des Zentrums in Wellblechhütten und improvisierten Häusern leben.

Die Infrastruktur in diesen Townships ist dürftig, oft fehlt der Strom, und das Wasser ist knapp – wie überhaupt in Kapstadt, einer Stadt, die immer grössere Probleme damit hat, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen.

Hier setzt er an, der Waschsalon der ZHAW-Forscherin Devi Bühler. Vor dreieinhalb Jahren war sie mit einer Botschaftsdelegation der Schweiz an einen Kongress in Kapstadt eingeladen, mitten in der letzten grossen Wasserkrise. Ziel der teilnehmenden Forscherinnen und Unternehmer: Wege zu finden aus der Wasserknappheit, Wege, auf Folgen von Klimawandel und einseitige Siedlungsentwicklungen zu reagieren.

Schon im Hotel war die Wasserkrise damals spürbar. Die Gäste wurden aufgefordert, möglichst nicht oder nur kurz zu duschen, die Handtücher mehrfach zu gebrauchen, erinnert sich Bühler. Es war dieses Setting, in dem ihr die Idee für den Laundrecycle kam. Bühlers Forschungsgruppe hatte sich an der ZHAW bereits auf geschlossene Kreisläufe spezialisiert, ganz besonders auf biologische Wasseraufbereitung – daran knüpfte das Wiederverwenden von Grauwasser nahtlos an.

Die Schweiz zahlt 145000 Franken an das Projekt

Zurück in der Schweiz, beantragte sie Unterstützung vom Bund und bekam 145'000 Franken für ihr Projekt zugesagt, rund die Hälfte der Projektkosten. Den Rest schossen die ZHAW und weitere Partner ein. Vor zwei Jahren stand schliesslich in Wädenswil in einem ­Anhänger der Prototyp des Laundrecycle.

Der Waschsalon nutzt einen zweistufigen Prozess, um das Wasser nach der Wäsche wieder aufzubereiten, einen mechanisch-physikalischen – mit einem Abschäumer und einem Filter – und einen biologischen, bei dem Mikroorganismen Rückstände abbauen. Im Pilotbetrieb konnten so 70 Prozent des Wassers zurückgewonnen werden, 30 Prozent gingen verloren. Dieses Verhältnis wolle man noch verbessern, sagt Bühler. Die Verluste deckt der Laund­recycle, indem er Regenwasser auffängt und speichert. Die Energie kommt von Solarpanels auf dem Dach und wird in einer Batterie zwischengespeichert. So ist der Laundrecycle vollkommen unabhängig, sprich autark. Zumindest in sonnigen Ländern mit einem gewissen Niederschlag.

Eine lokale Universität hilft mit

Bühler war Anfang des Jahres drei Monate lang in Kapstadt, um die dortige Anlage, die erste im Feld, in Betrieb zu nehmen und lokale Partner zu schulen. Der Waschsalon ist auch ein soziales Projekt. Er schafft schon heute Arbeitsplätze und soll, wenn er einmal in armen Gegenden steht, den dortigen Frauen die zeitraubende Wäsche von Hand ersparen. Das schafft Raum für andere Tätigkeiten. Vor Ort arbeitet sie auch mit einem südafrikanischen Bauunternehmer zusammen, der in der Wasseraufbereitung Erfahrung hat.

Auch eine lokale Universität ist involviert. Sie analysiert Wasserproben und schickt die Daten in die Schweiz. Es geht um die Frage, ob der Salon hygienisch arbeitet und das Wasser unbedenklich wiederverwendet werden kann. Dass die Wäsche sauber wird, hatte schon der Versuch in Wädenswil gezeigt.

«Wir haben da ausgiebig mit weisser Wäsche getestet», sagt Bühler. Das müsse man nun unter den leicht anderen Bedingungen in Südafrika wiederholen. Falls nötig könne die Anlage noch mit einem Kohlefilter nachgerüstet werden.

Auch hier: Die Schweiz tickt anders

Der Laundrecycle sei skalierbar, sagt Bühler. Ein bisschen Start-up-Stimmung schwingt in der Aussage mit. Auch wenn das aktuelle Forschungsprojekt nicht auf Gewinn ausgelegt ist. In Kapstadt sind es ehemalige Obdachlose, die im Waschsalon arbeiten und so zurück in ein geregeltes Leben finden sollen.

Auch hier will der Laund­recycle einen Kreislauf schliessen. Das Setting im bewirtschafteten Stadtgarten ist auch sonst kein Zufall. Es brauche lokal Leute, die auf die Anlage achteten. «Sonst wären vor allem die Solarpanels schnell weg», sagt Bühler. In Townships soll der Waschsalon deshalb dereinst in den Community-Centers stehen.

Der Testbetrieb im Feld läuft vorerst bis Ende Jahr. Spätestens im Dezember will die ZHAW-Forscherin noch einmal nach Kapstadt reisen, wenn es die Situation zulässt. Corona hatte ihr Projekt zwar verkompliziert, aber nicht aufgehalten.

Vom Konzept her ist der Laundrecycle für strukturschwache Randregionen gedacht – und für Länder, in denen die Wasserversorgung ein schwerwiegendes Problem darstellt. Aber auch in der Schweiz befasst sich Bühler mit Möglichkeiten, Grauwasser zu nutzen. Das Interesse, sagt sie, sei allerdings ungleich kleiner.

Es fehle die Bereitschaft, die gewachsenen Strukturen zu hinterfragen. Auch dass die Schweiz ein Wasserschloss ist und nur wenige Regionen temporär über Wasserknappheit klagen, spielt eine Rolle.

Die ZHAW forscht trotzdem am autarken Haus. Ein Testhaus kommt in Feldbach, am rechten Zürichseeufer, zu stehen, einer auch im internationalen Vergleich eher privilegierten Region. Von Mai bis August kann man hier auch dem Bauprozess beiwohnen und sich die Anlage in einer Workshopserie erklären lassen. Das ganze Haus besteht aus Baustoffen, die entweder organischen Ursprungs oder gut wiederverwertbar sind. Das Abwasser aus Küche und Bad wird gereinigt und im Dachgarten zur Bewässerung gebraucht. Das System zur Aufbereitung ist ganz ähnlich wie beim Laundrecycle.