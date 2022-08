Überfall auf Tankstellenshop in Eglisau

Eglisau Überfall auf Tankstellenshop – mit Skibrille maskiert Zwei unbekannte Männer, einer davon mit einer Skibrille getarnt, haben am Dienstagabend in Eglisau einen Tankstellenshop überfallen. Sie konnten mit mehreren hundert Franken flüchten. Verletzt wurde niemand. 03.08.2022, 10.45 Uhr

In Eglisau wurde ein Tankstellenshop überfallen. Die Täter maskierten sich mit Skibrille und Sonnenbrille. Symbolbild: Archiv

Sie überfielen den Tankstellenshop an der Schaffhauserstrasse um 23.30 Uhr. Sie hätten die Verkäuferin mit einer Waffe bedroht und seien danach in Richtung Bahnhof Hüntwangen geflüchtet, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ergebnislos.