Eglisau: Schwangere Autolenkerin wird bei Verkehrsunfall verletzt

Eglisau (ZH) Schwangere Autolenkerin wird bei Verkehrsunfall verletzt In Eglisau (ZH) wurde am Dienstag eine 36-jährige schwangere Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie kollidierte mit einem Linksabbieger. Die Unfallursache ist noch unklar. Aktualisiert 14.12.2021, 12.30 Uhr

Die Frau musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Melissa Schumacher

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Eglisau um kurz nach 6.00 Uhr ein Verkehrsunfall. Auf der Tössriedernstrasse Richtung Zürcherstrasse kollidierte eine 31-jährige schwangere Autolenkerin mit einem Linksabbieger. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Eglisau unterwegs.