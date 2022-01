Zürich: Glatt soll Naherholungsgebiet werden

Dübendorf/Opfikon Die Glatt als Naherholungsgebiet: Regierung beantragt 63 Millionen Franken Die Aufwertung der Glatt zwischen Dübendorf und Opfikon dürfte 63 Millionen Franken kosten. Die Regierung hat diesen Betrag beim Kantonsrat zur Genehmigung beantragt. Mit dem Geld soll die Glatt bis 2031 zum Erholungsgebiet für Mensch und Natur werden. 13.01.2022, 10.41 Uhr

Das Glattufer soll zu einem Nacherholungsgebiet werden und zum Verweilen einladen. Amt für Mobilität Kanton Zürich

Der Regierungsrat teilte am Donnerstag mit, dass er die Vorlage an den Kantonsrat überwiesen hat. Das Parlament wird in einer der kommenden Sitzungen über die 63 Millionen entscheiden. Von dem Geld sind gemäss Regierung 30 Millionen für den Glattuferweg vorgesehen und 33 Millionen für Wasserbauprojekte.