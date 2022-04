Regierungsrat plant 106 Millionen Franken für Flugplatz

Der Regierungsrat in Zürich will gut 106 Millionen Franken in den Flugplatz Dübendorf investieren – der Löwenanteil davon soll auf die schrittweise Entwicklung des Innovationsparks entfallen. Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat entsprechende Kredite beantragt.

13.04.2022, 10.42 Uhr