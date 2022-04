Dübendorf Grossprojekt Innovationspark soll nur noch halb so viel kosten und umweltfreundlichere Flüge ermöglichen Der Zürcher Regierungsrat hat die Pläne für die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf überarbeitet. Statt 217 Millionen beantragt er nun 105 Millionen Franken, um sie zu realisieren. Matthias Scharrer 13.04.2022, 17.56 Uhr

So könnte der Flugplatz Dübendorf mit dem Innovationspark (vorne) im Jahr 2050 aussehen. zvg

Mehr als 10'000 Arbeitsplätze sollen bis 2050 mit dem Innovationspark auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf entstehen. Der Zürcher Regierungsrat erhofft sich davon eine jährliche Wertschöpfung von 1,9 Milliarden Franken. Doch der Weg zu diesem Ziel ist holprig: Bereits der Streit um den Gestaltungsplan ging bis vors Bundesgericht, das den Plan Ende 2021 guthiess. Derweil blieb eine Kreditvorlage in Höhe von 217 Millionen Franken in der Warteschlaufe. Jetzt hat der Regierungsrat das Grossprojekt überarbeitet. Es soll doppelt so gross, aber nur noch halb so teuer werden, verkündeten Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Baudirektor Martin Neukom (Grüne) am Mittwoch vor den Medien.