Drogenpolitik FDP will Kokain aus der Apotheke und Partydrogen aus dem Fachhandel Mit einem drogenpolitischen Positionspapier mischt die FDP den Stadtzürcher Wahlkampf auf: Sie fordert die Entkriminalisierung aller Drogen. Links-grün sieht sich bestätigt, SVP und EVP äussern Kritik. Matthias Scharrer 13.04.2021, 17.00 Uhr

Die bisherige Drogenpolitik sei gescheitert, findet nicht nur die FDP Stadt Zürich. Keystone

Mit der kontrollierten Heroin- und Methadonabgabe nahm Zürich in den 1990er-Jahren eine Pionierrolle in der Schweizer Drogenpolitik ein. Nun fordert die FDP der Stadt Zürich in einem Positionspapier, dass «Konsum und Besitz aller Betäubungsmittel generell legalisiert werden sollen».

Weiter heisst es in dem Schreiben: «Eigenkonsum und Besitz von Betäubungsmitteln sollen straffrei, die Produktion, der Handel und der Verkauf von Betäubungsmitteln stufenweise reglementiert werden.» Auch zu den möglichen Absatzkanälen macht der Freisinn konkrete Vorschläge: Für Cannabis, Ecstasy, sogenannte Partydrogen und die auch als KO-Tropfen bekannte Substanz GHB biete sich der Verkauf über zertifizierten Fachhandel an – mit Beratung über risikoarmen Konsum, aber ohne Registrierung. Für Kokain schlägt die FDP den Verkauf in Apotheken vor: rezeptfrei, aber mit datenschutzkonformer Registrierung.

Der legale Betäubungsmittelbezug solle ab 18 Jahren möglich sein; zudem gäbe es eine Mengenbeschränkung respektive maximale Tagesrationen, je nach Betäubungsmittelart.

Cannabis-Paragraf als Vorbild

Die FDP beruft sich bei ihren Vorschlägen auf einen Artikel im Betäubungsmittelgesetz, der aktuell in Bezug auf Cannabis zur Anwendung kommt: «Wer nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren unentgeltlich abgibt, ist nicht strafbar», heisst es im Gesetz.

Darauf gestützt, solle in einem ersten Schritt jeglicher Drogenkonsum entkriminalisiert werden. Später sei schrittweise mit Pilotversuchen auch die Produktion und der Handel mit den bislang verbotenen Substanzen zu erlauben.

Eine der treibenden Kräfte hinter dem Positionspapier ist Bettina Fahrni, Präsidentin der Stadtzürcher Jungfreisinnigen. Sie sagte am Dienstag in einer Videokonferenz:

«Verunreinigtes Heroin und Pillen, bei denen irgendwas drin ist, können gesundheitsschädigend sein.»

Fahrni erinnerte daran, dass die Drogenlegalisierung schon im Nationalratswahlkampf 2019 ein Topthema der Jungfreisinnigen gewesen sei. Jetzt kommt in Zürich der Wahlkampf für die Stadt- und Gemeinderatswahlen 2022 in Gang – und die FDP der Stadt Zürich lanciert das Drogenthema erneut.

Auf nationaler Ebene seien allerdings vorerst keine Vorstösse geplant, sagte FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois. «Ein Pilotversuch eignet sich wahrscheinlich am besten in der Stadt Zürich», erklärte er. Es gelte, dem Schwarzmarkt den Boden zu entziehen. Die bisherige, auf Verboten basierende Drogenpolitik sei gescheitert: «So, wie es jetzt läuft, funktioniert es nicht.»

Bourgeois hat am Montag im Kantonsrat eine Anfrage zum Umgang mit geringfügigen Mengen von Drogen eingereicht. FDP-Gemeinderat Marcel Müller will nun im Zürcher Stadtparlament nachdoppeln.

Bei der SVP und der EVP stösst die Drogenoffensive des Freisinns auf Kritik. Ueli Bamert, Vizepräsident der Stadtzürcher SVP, sagt auf Anfrage:

«Die FDP schiesst mit ihrer Forderung nach einer Legalisierung aller Drogen massiv übers Ziel hinaus.»

Eine Legalisierung harter Drogen wie Kokain und Heroin lehne die SVP strikt ab. EVP-Stadtparteipräsident Ernst Danner hält einen Schritt, wie ihn die FDP fordert, für «eine Katastrophe für die Volksgesundheit».

Anders klingt es im links-grünen Spektrum: «Die Grünen fordern schon seit langem die Legalisierung von Drogen. Es freut uns, wenn unsere Haltung eine immer breitere Zustimmung findet», sagt Felix Moser, Präsident der Stadtzürcher Grünen. Er fügt an:

«Wir hoffen, dass die Stadtzürcher FDP auch nach den Gemeinderatswahlen noch zu dieser Position steht.»

Und dass die FDP auch auf nationaler und kantonaler Ebene dafür einstehe. Ähnlich äussert sich Oliver Heimgartner, Co-Präsident der SP Stadt Zürich – nur, dass er die Entkriminalisierung des Drogenkonsums als alte SP-Forderung bezeichnet.

Stefan Mühlemann, Co-Präsident der Stadtzürcher GLP, wertet den Vorschlag der FDP als Versuch, sich bei der urbanen Wählerschaft ins Gespräch zu bringen. In der Sache sei es zu begrüssen, dass die FDP gesellschaftsliberale Überlegungen anstelle.

Boris Quednow, Professor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, bezweifelt, dass mit einer Entkriminalisierung des Konsums jeglicher Drogen der Jugendschutz gestärkt werde. «Wir wissen ja, dass auch beim Alkohol und Tabak der Jugendschutz nicht funktioniert», so Quednow in der «NZZ». Es sei zu befürchten, dass der Drogenkonsum insgesamt zunähme.