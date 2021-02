Drogendealer Polizei schnappt zwei Dealer: Stellt Waffen, Amphetamin, MDMA und Marihuana sicher Die Zürcher Stadtpolizei hat am Donnerstag zwei Drogendealer geschnappt. Sie stellte 780 Gramm Amphetamin, 520 Gramm MDMA und 1,8 Kilogramm Marihuana sicher und fand ferner eine Schreckschusspistole und weitere verbotene Waffen. sda 05.02.2021, 18.35 Uhr

Die Polizei fand 1,8 Kilogramm Marihuana. (Symbolbild) Keystone

Fahnder hatten am späteren Abend den Verkauf einer geringen Menge Marihuana in Zürich Seebach beobachtet, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilten. Daraufhin verhafteten sie den 26-jährigen mutmasslichen Betäubungsmittelhändler.