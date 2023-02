Polizei entdeckt Drogenlabor und Hanf-Indooranlagen in Dällikon

Fahnder der Kantonspolizei Zürich haben am Montag in einem Gebäude im Industriequartier in Dällikon ein Drogenlabor und Hanf-Indooranlagen. Sie stellten mehrere Kilogramm Drogen sicher und verhafteten zwei Männer.