Drogen Flüssiges Kokain in Flaschen: Schmuggler fliegt am Flughafen Zürich auf Im Flughafen Zürich wurde am Montagmorgen ein 28-jähriger Mann, der rund drei Kilo flüssiges Kokain mit sich führte, festgenommen. 03.05.2022, 11.21 Uhr

Drei Kilo Kokain, abgefüllt in mehrere Kosmetikflaschen, fand die Zürcher Kantonspolizei bei einem 28-jährigen mutmasslichen Drogenschmuggler im Flughafen. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmorgen am Flughafen einen 28-jährigen mutmasslichen Drogenschmuggler verhaftet. Er hatte rund drei Kilo Kokain in flüssiger Form bei sich, verteilt auf verschiedene Kosmetikflaschen.