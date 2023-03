Mann wird mit vier Kilogramm Kokain am Flughafen verhaftet

Drogen Drogenkurier wird mit vier Kilogramm Kokain am Flughafen verhaftet Ein 46-jähriger Holländer hat am Sonntag versucht, vier Kilogramm Kokain in Biskuitverpackungen einzuführen. Er wurde von der Kantonspolizei Zürich verhaftet. 21.03.2023, 12.11 Uhr

In diesen Biscuitpackungen versteckte sich das Kokain. Bild: Kapo Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag am Flughafen einen Drogenkurier verhaftet. Der 46-jährige Holländer hatte rund vier Kilogramm Kokain in Biscuitpackungen versteckt.