Digitalisierung Achtung: Stuhl hört mit! Wie die Stadt Zürich Passanten auf Schritt und Tritt registriert Mit Sensoren misst die Stadt Zürich seit Jahren die Bewegungen von Velos, Fussgängern und Autos. Neuerdings stattet sie auch Stühle auf öffentlichen Plätzen als digitale Datensammler aus. Vier Sensoren verschwanden von den Stühlen. Matthias Scharrer 20.09.2022

Ein Stuhl mit Sensor am Digitaltag auf der Zürcher Rathausbrücke. Matthias Scharrer

Im Rahmen der Schweizer Digitaltage zeigte sich die Stadt Zürich am Dienstag auf der Rathausbrücke von ihrer digitalen Seite. Unter anderem präsentierte sie an einem Stand ihr jüngstes Projekt für Messungen im Langsamverkehr: an Stühlen angebrachte Sensoren, die das Sitzverhalten auf öffentlichen Plätzen registrieren. Die Sensoren messen nicht nur, ob jemand auf dem Stuhl sitzt, sondern auch, wo der Stuhl steht und wie das Wetter ist. Sogar ein kleines Mikrofon ist jeweils eingebaut. Es messe aber nur den Lärmpegel und zeichne keine Gespräche auf, versichern Mitarbeiter der Stadt und der ETH Zürich am Stand auf der Rathausbrücke.

Daten für die Umgestaltung von Plätzen

Anfang August hat die Stadt das Projekt auf dem Münsterhof und dem Vulkanplatz beim Bahnhof Zürich-Altstetten lanciert. Falls sich die Sensoren bis Ende September bewähren, könnten sie in Zukunft beispielsweise für die Umgestaltung von Plätzen genutzt werden, hielt die Stadt zum Projektstart in einer Medienmitteilung fest.

Und, bewähren sie sich? «Sie funktionieren», heisst es nun am Stand auf der Rathausbrücke. Allerdings sei das eingebaute GPS etwas unpräzise. Dennoch lasse sich erkennen, wo die Stühle immer wieder platziert würden. Vier Sensoren seien jedoch entwendet worden und hätten ersetzt werden müssen. Immerhin: Das GPS meldete den Betreibern, wo die entwendeten Sensoren sich befanden.

Je acht Stühle auf dem Münsterhof und auf dem Vulkanplatz hat die Stadt insgesamt mit Sensoren bestückt. Sie messen alle 30 Minuten und übertragen und speichern alle zwei Stunden die erhobenen Daten. Noch sind sie batteriebetrieben. Doch künftig könnten sie auch mit Solarenergie versorgt werden, sagt der ETH-Mitarbeiter am Stand. So liesse sich Strom sparen. Und das aufwendige Auswechseln der Batterien entfiele.

Der im August begonnene Versuch mit Sensoren an Stühlen findet auf dem Vulkanplatz (im Bild) und auf dem Münsterhof statt. zvg

Das Beispiel Langstrassenunterführung

Mit den sensorbestückten Stühlen weitet die Stadt Zürich ihre Datenerhebungen nun auf die langsamsten Verkehrsteilnehmenden aus. Schon seit über zehn Jahren ermittelt sie mit Sensoren an Messstellen, die sich aufs ganze Stadtgebiet verteilen, die Bewegungen von Velofahrenden sowie von Fussgängerinnen und Fussgängern.

Die so erhobenen Daten dienen dazu, zu beobachten, wie sich der Verkehr langfristig entwickelt, sagt eine Sprecherin des Stadtzürcher Tiefbauamts. Auch bei konkreten Projekten zur Verbesserung der Verkehrssituation würden sie beigezogen.

Als Beispiel nennt sie die Langstrassenunterführung, die zu den von Fussgängern und Velofahrenden meistfrequentierten Messstellen zählt: Hier erhielten Velofahrende letztes Jahr zusätzlich auf der Strasse einen Veloweg. Zudem gibt es weiterhin den gemeinsamen, von der Strasse abgetrennten Velo- und Fussgängerbereich in der Unterführung. Mit den Sensoren kann die Stadt nun auch messen, wie sich diese Neuerung auswirkt – und daraus ihre Folgerungen für künftige Projekte ziehen.

Ein Sensor der Stadt Zürich misst Fussgängerbewegungen an der Langstrassenunterführung. Matthias Scharrer

Veloverkehr nahm deutlich zu, Fussverkehr nahm leicht ab

Alle erhobenen Daten zum Fuss- und Veloverkehr sind über die Website der Stadt öffentlich zugänglich. Sie stellten ein wichtiges Hilfsmittel zur Erfolgskontrolle bei der Förderung des Fuss- und Veloverkehrs dar, heisst es dort.

Die jüngste Auswertung durch die Stadt zeigt, dass der Velo- und E-Bike-Verkehr in Zürich seit 2012 massiv zugenommen hat. Der Fussverkehr stagnierte hingegen mehr oder weniger und nahm zuletzt leicht ab. Der ebenfalls an Zählstellen gemessene motorisierte Individualverkehr ging bis zum Coronajahr 2020 leicht zurück, stieg dann aber wieder etwas an.

Gab es nie Kritik an der grossflächigen Datenerhebung? «Uns ist keine Kritik aus der Bevölkerung wegen der Datenerhebungen bekannt», sagt die Tiefbauamt-Sprecherin. Der Datenschutz und die Privatsphäre der Verkehrsteilnehmenden seien jeweils gewährleistet.

Autozählung mit Videokameras Diese Woche führt die Stadt Zürich an ihren Hauptverkehrsachsen mittels Kameras eine Verkehrszählung durch, wie das städtische Tiefbauamt mitteilte. An 37 Standorten sollen, nebst allgemeinen Grundlagen für die Verkehrsplanung, Informationen zum Ausmass des Durchgangsverkehrs sowie des in Zürich startenden respektive endenden Verkehrs gewonnen werden. Datenschutz und Privatsphäre seien gewährleistet, da die erfassten Nummernschilder anonym gespeichert würden, heisst es weiter in der Mitteilung.

