Interview «Man nutzt Daten, um zu schauen, ob die Leute im Homeoffice arbeiten»: Cornelia Diethelm über digitale Ethik Überwachung von Angestellten und Projekte mit fraglichem Nutzen: Der Umgang mit Daten und neuen Technologien wirft auch ethische Fragen auf. Cornelia Diethelm von der Hochschule für Wirtschaft Zürich hat die digitale Ethik von Firmen in der Schweiz untersucht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 26.01.2022, 17.18 Uhr

Cornelia Diethelm, Gründerin des Centre for Digital Responsibility und Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. zvg

Sie haben mit einer Umfrage das Thema digitale Ethik in Schweizer Unternehmen erforscht. Was bedeutet eigentlich digitale Ethik in unserem Alltag?

Cornelia Diethelm: Es geht darum zu schauen, was wir mit Daten oder neuen Technologien machen wollen. Wenn ich zum Beispiel mit einer App eine Sprache lerne, helfen personalisierte Daten. Denn so zeigt mir die App an, was ich noch mehr üben muss. Das ist ein positiver Aspekt beim Umgang mit Daten.

Und was wäre ein negativer Aspekt?

Ein negativer Aspekt ist, wenn meine Daten verwendet werden, ohne dass ich das möchte. Wenn wir im Internet surfen, wird aufgezeichnet, welche Seiten wir aufgerufen haben. Das führt dann beispielsweise zu unerwünschter Werbung.

Wo kommt in den Unternehmen digitale Ethik ins Spiel?

Ein aktuelles Thema im Zusammenhang mit Corona und Homeoffice ist digitale Überwachung: Weiss der Arbeitgeber auf Schritt und Tritt, was ich gerade mache, wo ich mit dem Geschäftsauto bin und an wie vielen Meetings ich teilgenommen habe? Solche Daten werden oft im Hintergrund gesammelt. Vielleicht werden sie gar nicht gebraucht. Aber wenn ich aufgrund solcher Daten bewertet werde, kann es zu einem Problem werden.

Wird bei der Überwachung im Homeoffice viel Schindluder getrieben?

Vielleicht nicht gerade Schindluderei. Aber unsere Studie mit 225 Befragten aus Schweizer Firmen zeigt: Von den 70 Prozent, die sagen, sie hätten schon an ethisch umstrittenen Datenmanagement-Projekten gearbeitet, gibt ein Drittel an, es betreffe die Datafizierung am Arbeitsplatz. Darunter fällt auch, dass man Daten zur Mitarbeiter-Überwachung nutzt. Diese Zahlen widerspiegeln die Sicht der Mitarbeitenden. Das ist als Trendmeldung vielleicht genauer, als wenn die PR-Abteilungen von Firmen Auskunft geben. Es heisst nicht, dass systematisch überwacht wird, aber dass man zum Teil Daten nutzt, um zu schauen, ob die Leute im Homeoffice arbeiten.

Haben Sie noch andere problematische Punkte mit Ihrer Studie entdeckt?

Oft gibt es den Druck, mit neuen Technologien oder Daten etwas Innovatives zu machen – dabei sagen die Mitarbeitenden, sie wüssten gar nicht, ob das für die Kundschaft nützlich sei. Manchmal sind Firmen zu datengetrieben: Sie haben das Gefühl, man müsse unbedingt etwas mit künstlicher Intelligenz, mit Stimmerkennung oder mit Kameras anfangen, nur weil es sie gibt – ohne damit wirklich ein Problem zu lösen oder einen Mehrwert zu bieten.

Und was machen Schweizer Firmen gemäss Ihrer Studie gut?

Erfreulich ist, dass viele Firmen Richtlinien zum Umgang mit Daten und neuen Technologien haben oder planen. Das zeigt, dass sie die Relevanz des Themas sehen – vor allem, weil sie das Vertrauen der Kunden nicht verlieren wollen. Solche Ethik-Richtlinien lösen auch intern eine gute Diskussion aus und stärken die Unternehmenskultur.

Wie verbreitet sind solche Richtlinien in den Schweizer Unternehmen, die Sie untersucht haben?

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in einem Unternehmen mit mehr als 1000 Personen arbeiten, wissen rund die Hälfte von solchen Vorgaben. In kleinen Unternehmen liegt der Anteil mit 20 bis 30 Prozent deutlich tiefer; aber es gibt viele, die noch Vorgaben planen.

Wenn sogar von den Grossunternehmen gerade mal die Hälfte so weit ist: Ist das nicht etwas wenig?

Ja, das kann man durchaus so sehen. Zum Teil sieht man die Relevanz des Themas digitale Ethik noch nicht. Oder es wird in einer kleinen Abteilung etwas dazu gemacht, dann aber nicht kommuniziert. Die beste Strategie bringt natürlich nichts, wenn sie den Mitarbeitenden nicht vermittelt wird.

Stehen wir erst am Anfang einer digitalen Ethik?

Genau, wir stehen am Anfang. Und wichtig ist: Man muss sich das Wissen dazu intern aufbauen, es muss auf das jeweilige Unternehmen angepasst werden.

Welche neuen ethischen Herausforderungen kommen mit der Digitalisierung noch auf uns zu?

Ein grosses Thema wird künstliche Intelligenz (KI) sein, etwa Stimmerkennung und Bilderkennung. Es geht darum, solche Technologien sinnvoll einzusetzen und nicht einfach zu finden, man brauche jetzt noch ein KI-Projekt. Es gibt ja Angebote, um etwa mit automatisierten Videoanalysen bei der Stellenvergabe Ressourcen in den Personalabteilungen zu sparen. Aber das ist unseriös. Eine weitere Herausforderung ist, dass Abteilungen wie zum Beispiel Datenschutz und Marketing nicht gegeneinander arbeiten, sondern am selben Strick ziehen.

Kommt es oft vor, dass sie nicht am gleichen Strick ziehen?

Ja, das sehe ich häufig. Da ist dann die Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat gefragt, um einen gemeinsamen Nenner zu setzen. Datenschutz soll und kann Projekte nicht verhindern, sondern besser machen.

Mit welchen digital-ethischen Konflikten sind Sie in Ihrem Alltagsleben konfrontiert?

Manchmal gehe ich zu nachlässig mit meinen Daten um. Widersprüche haben wir auch als Einzelpersonen, zum Beispiel, wenn man zwar nicht mehr auf Facebook postet, aber noch Mitglied bleibt.

Was raten sie dem Einzelnen?

Alternativen auszuprobieren. Bei Technologien, die mit sozialen Kontakten zu tun haben, ist es sehr schwierig zu wechseln. Anders bei der Wahl des Browsers: Ich habe mich zum Beispiel für den datensparsamen Browser Duck Duck Go entschieden. Und man sollte ab und zu die Sicherheitseinstellungen bei Anbietern wie zum Beispiel Linked-in überprüfen und anpassen. Oft ist es gar nicht nötig, Zugriffe aufs Handy-Mikrofon oder die digitale Agenda zuzulassen.

Zur Person Cornelia Diethelm Das Thema digitale Ethik beschäftigt Cornelia Diethelm (49) schon länger: Nach acht Jahren als Verantwortliche für Wirtschaftsethik bei Migros gründete sie 2018 das Centre for Digital Responsibility in Kölliken (AG). Zudem unterrichtet sie an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) digitale Ethik ­— und hat soeben eine neue Studie dazu veröffentlicht. Dafür wertete sie Antworten von 225 Umfrage-Teilnehmenden aus Firmen in der Schweiz aus. Die Umfrage fand von Mitte November bis Ende Dezember 2021 statt. So entstand das Stimmungsbarometer 2022 Digitale Ethik der HWZ und des Centre for Digital Responsibility. Im Interview legt Diethelm ihre Erkenntnisse dar.

