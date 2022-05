Dietlikon: Brand im Mehrfamilienhaus verursacht hohen Sachschaden

Birmensdorf Gaumenschmaus statt Blumenstrauss: Sie verwandelt ihre Rosen zu Delikatessen

Lilo Meier züchtet Rosen in Birmensdorf und Zürich. Mit den Blüten stellt sie Rosenmark, Konfitüre, Gelee, Balsamico und Sirup her, die sogar in Zürcher Sterne-Küchen und bei Schoggi-Herstellern zum Einsatz kommen.